Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik

Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin raporun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ibraz edilmesi halinde gerçekleştirilecek.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yatırıma başlandığının kabulü için belli oranda yatırım harcaması yapılması şartı 5 Ekim 2016'dan geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldı.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren değişiklikle de genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ibraz etmesi halinde yapılmış sayılacak.

Bu şekilde tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine teçhizatın satışı serbest olacak ve Bakanlıkça ilave herhangi bir işlem yapılmayacak.