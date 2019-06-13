FİNANS

“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 12:33 | Son Güncelleme

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yazıcı’nın, şirketlerdeki uluslararası kabul görmüş iyi uygulamaların artmasının desteklenmesine ilişkin “Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü”nü imzalandığı törenin ardından gong töreni yapıldı.

“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı

İstanbul, 13 Haziran (DHA) - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yazıcı’nın, şirketlerdeki uluslararası kabul görmüş iyi uygulamaların artmasının desteklenmesine ilişkin “Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü”nü imzalandığı törenin ardından gong töreni yapıldı.
Protokol kapsamında kurumsal yatırımcılara, yatırım kararlarında ortaklıklardaki pay sahipliği haklarının kullanılması, bilgilendirme politikasına sahip olunması, risk yönetimine önem verilmesi, sosyal ve çevresel etkinin gözetilmesi ile menfaat çatışmalarının giderilmesi gibi konuları da dikkate almaları önerilecek. Ayrıca kurumsal yatırımcıların genel yatırım stratejilerinin uzun dönemdeki yükümlülükleriyle uygunluğu ve bu yatırımlarının orta ve uzun dönem performansa katkısı konularında açıklama yapmaları teşvik edilecek.
Düzgün ve kurallı bir yönetim yapısının hem yatırımcıların duyduğu güveni hem yatırım girişlerini hem de şirketlerin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünü artırdığına dikkat çeken Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iyi yönetim iyi yatırım çeker. Kurumsal yönetim yapısının sağlam temellere oturtulmasının tek tek şirketlere değil, tüm Türkiye’ye büyük faydası var. Ülkeler için sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın yolu, mikro ölçekten bakıldığında şirketlerin iyi yönetilmesinden geçiyor. Bu doğrultuda, bugün yaptığımız protokol ile kurumsal yatırımcıların yatırım kararlarında, finansal performans kadar kurumsal yönetim etrafındaki diğer tüm konuları da değerlendirmeye almasını teşvik etmek üzere çok önemli bir adım attık. Önümüzdeki dönemde yapacağımız farklı çalışmalarla da yatırımlarda kurumsal yönetim ilkelerinin özendirilmesi ile iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yazıcı da küresel piyasalarda aktif olan kurumsal yatırımcıların artık yatırımlarında pay sahipliği haklarının kullandırılması, bilgilendirme politikalarına sahip olunması, risk yönetimine önem verilmesi, sosyal ve çevresel etkinin gözetilmesi, menfaat çatışmalarının giderilmesi gibi konulara en az finansal performans kadar önem verdiğini söyledi ve ekledi, “Kurumsal yatırımcılar için kendilerine emanet edilen zor kazanılmış kaynakları en doğru ve en sürdürülebilir yatırımlara yönlendirmek sadece sorumluluk ilkesi gereği değil, aynı zamanda tasarruf açığı olan ülkemize dışarıdan uzun vadeli sermaye çekmenin de ön şartlarından biri olmuştur. Dernek olarak geçtiğimiz nisan ayında Borsa İstanbul ve Birleşmiş Milletler destekli PRI (Principles for Responsible Investment) ile birlikte düzenlediğimiz Türkiye’nin ilk ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetimsel İlkeler) Çalıştayı’ndan sonra Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ile imzaladığımız bu protokolün sürdürülebilirlik ve şeffaflık konularında Türkiye’nin tüm şirketlerine ve kurumsal yatırımcılarına öncü bir rehber olacağına inanıyoruz.” (Fotoğraflı)

“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı

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