LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Bünyesinde Hyundai Assan, Assan Bilişim, Assan Alüminyum, Assan Gayrimenkul gibi şirketleri bulunduran Kibar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "Kurum olarak da şirket olarak da yatırımlarımızı yaptık. Otomotivle ilgili devam eden projelerimiz var, biz bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin içinde katma değer yaratan kişi ve kurumlar arasında olma yarışı içinde olacağız." dedi.

Kibar, AA muhabirine, otomotiv pazarının yılın 8 ayında ciddi bir daralma yaşadığını, döviz kuru artışı ile ÖTV anlamında yüzde 45 hatta 50 barajında vergilendirilecek ürünün dahi kalmadığını söyledi.

Ürünlerin fiyatlarına yansıyan yabancı paranın etkisinin yanı sıra aynı zamanda vergi matrahlarındaki ilave artışın da ek yük olarak gelmesiyle pazardaki düşüşün gelecek aylarda daha hızlı olacağını düşündüğünü ifade eden Kibar, "Dolayısıyla belki giriş ÖTV rakamlarıyla ilgili adeta can suyu denilebilecek bir iyileştirmenin yapılması, hazine anlamında da maliye otoritesi anlamında da öngördüğü hasılatları çok daha düşmeden tahsil edebilmesi yönüyle de faydası olur diye düşünüyorum. Bu tedbirin hızla alınması pazardaki düşüşün biraz daha yavaşlaması anlamına gelir." diye konuştu.