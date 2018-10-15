"Yatırımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Yücelen, yaşanan sorunların uzun vadede hayata geçirilecek plan ve projelere etki etmediğini belirterek, "Her zaman, en iyi zamanlarda olan tevekkül ve moralimizle çalışmaya devam ediyoruz. İş adamları dernekleri olarak bu süreçte birbirimizden güç alıyoruz. TÜGİAD olarak yüksek teknolojili yatırımlar ve yenilikçi teknoloji üzerindeki çalışmalarımız gibi uzun vadeli projelerimizi bırakmayacağız. Bunlar bizi geleceğe taşıyan çalışmalarımız. Asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

MERSİN (AA) - Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Ali Yücelen, "Asla yatırımlarımızdan ve ülkemizin geleceğinden vazgeçmeyeceğiz. İş adamları olarak herkesi bu konuyla ilgili üzerine düşen görevi yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Yücelen, ekonomiye yönelik spekülatif hareketler karşısında mücadelelerini sürdüklerinin altını çizerek, "Asla yatırımlarımızdan ve ülkemizin geleceğinden vazgeçmeyeceğiz. İş adamları olarak herkesi bu konuyla ilgili üzerine düşen görevi yapmaya davet ediyoruz. Ekonomi çok yönlü bir bilim. Bir ülke ekonomisiyle ilgili beklentiler iyi olursa, o ekonomi doğru orantılı olarak iyiye gidiyor. Biz o beklentilerin olması açısından elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Finans kurumlarının daha samimi ve dikkatli davranmaları gerektiğinin altını çizen Yücelen, herkesin bu süreçte üzerine düşeni yapmasını istedi.

Yücelen, kurumların ülkenin ekonomisini geleceğe taşıyacak firmalarla çalışıp, doğru sektöre doğru fonu aktarmaları gerektiğini söyledi.

TÜGİAD Çukurova Şubesi Başkanı Gül Akyürek Balta da dernek bünyesindeki ilk ve tek kadın başkan olduğunu anımsatarak, istihdam yaratacak projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüp ekonomiye destek vereceklerini anlattı.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut başkan Gül Akyürek Balta tekrar başkan seçildi.

