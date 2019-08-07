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Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 13:02 | Son Güncelleme

Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, KKTC tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondaja başladı - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Bugün itibarıyla bin 710 metre civarında bir sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Burada yaklaşık 2,5-3 aylık bir program söz konusu olacak” - "Öyle ümit ediyoruz ki hedef noktaya ulaştığımızda inşallah burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız” - "Ağustos ayı içerisinde ikinci sismik gemimiz MTA Oruç Reis gemisini de Akdeniz’e göndereceğiz. Böylece iki sismik gemisi, iki sondaj gemisiyle Akdeniz’de bu çalışmaları sonuna kadar yapacağız" - KKTC Başbakanı Ersin Tatar: - "Türk hükümetine bir kez daha teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz çünkü Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarlarımızın korunması bakımından, bu zenginliklerde Kıbrıs Türklerinin de haklarını savunabilmek ve başarılı çalışmalar içerisinde bulunmak için oldukça yüksek maliyetli çalışmaların sürdürülmesi kolay bir olay değildir"

GAZİMAĞUSA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin bugün itibarıyla bin 710 metre sondaj derinliğine ulaştığını belirterek, "Burada yaklaşık 2,5-3 aylık bir program söz konusu olacak. Öyle ümit ediyoruz ki hedef noktaya ulaştığımızda inşallah burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız." dedi.

Bölgedeki sondaj çalışmalarını yerinde incelemek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen Bakan Dönmez, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile birlikte bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.

Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin filolarına en son katılan gemilerden biri olduğunu ve Fatih sondaj gemisinin de adanın batısında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yavuz sondaj gemisinin Karpaz-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını ifade eden Dönmez, “Bugün itibarıyla bin 710 metre civarında bir sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Burada yaklaşık 2,5-3 aylık bir program söz konusu olacak. Öyle ümit ediyoruz ki hedef noktaya ulaştığımızda inşallah burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Dönmez, "varsa bulacağız" sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bu noktada varsa (petrol-doğal gaz) bunun da en kısa sürede keşfini gerçekleştirmiş olacağız. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de KKTC’den almış olduğumuz ruhsat bölgelerinde ve adanın güneyinde Türkiye Cumhuriyeti Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kendisine vermiş olduğu ruhsat bölgelerinde sismik araştırmalarına devam ediyor. Ağustos ayı içerisinde ikinci sismik gemimiz MTA Oruç Reis gemisini de Akdeniz’e göndereceğiz. Böylece iki sismik gemisi, iki sondaj gemisiyle Akdeniz’de bu çalışmaları sonuna kadar yapacağız.”

- "Bu operasyonları yapabilen 5-6 ülkeden birisiyiz"

KKTC’de yaşayan Türklerin hak ve menfaatlerinin sonuna kadar arkasında olduklarını belirten Dönmez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bir oldubittiye getirerek tek taraflı ilan ettiği hukuksuz yetki alanlarını tanımadıklarını söyledi.

Dönmez, geçen ay KKTC hükümetinin, adanın doğal kaynaklarının ortak komite kurularak birlikte değerlendirilmesine ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde adil şekilde paylaşılmasına ilişkin bir teklif sunduğunu hatırlattı.

Bu teklifi hükümet olarak desteklediklerini ifade ettiklerini anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Maalesef GKRY bu teklifi reddetti. Bu ciddi teklifi yeniden değerlendirmek suretiyle sonuç almak üzere tarafların bir araya gelmesinin, her iki tarafın da menfaatine olacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Garantör ülkeler olarak gerektiğinde bu toplantılara destek vermeye hazır olduğumuzu da bir kez daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. İnşallah buradan yakın bir süre içerisinde müjdeli haberler veririz ama tabi bu arama işi riskli bir iş, bilinmezleri çok. Bu bilinmezleri azaltmak için teknolojinin son imkanlarını burada kullanıyoruz. Şu anda güvertesinde bulunduğumuz bu sondaj gemisi dünya çapında 15-16 gemiden birisi. Bu operasyonları yapabilen 5-6 ülkeden birisi durumundayız. Türkiye Petrolleri bu sondajlarla önemli bir tecrübe ve birikim de kazanmış oluyor. Ağırlıklı Türk personelle bu işlemleri yerine getiriyoruz ve inşallah en kısa süre içerisinde burada gördüğünüz personelin tamamı belki Türk vatandaşlarından oluşacak hale gelmiş olacak.”

- “Yüksek maliyetli çalışmaların sürdürülmesi kolay değil”

KKTC Başbakanı Tatar da Türkiye’nin kararlı duruşunun Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarların korunması açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Gemideki mürettebatı ve mühendisleri, hidrokarbon bulma çalışmaları kapsamında yaptıkları önemli çalışmalardan dolayı tebrik ettiğini ifade eden Tatar, “Türk hükümetine bir kez daha teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz çünkü Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarlarımızın korunması bakımından, bu zenginliklerde Kıbrıs Türklerinin de haklarını savunabilmek ve başarılı çalışmalar içerisinde bulunmak için oldukça yüksek maliyetli çalışmaların sürdürülmesi kolay bir olay değildir.” dedi.

Tatar, bölgede önemli bir zenginliğin olduğunun tahmin edildiğini ve bu zenginliklerden hem Türkiye hem de KKTC’nin paylarını alması gerektiğini kaydetti.

- Yavuz sondaj gemisi

Uzunluğu 230 metre ve genişliği 36 metre olan altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz'da, yaklaşık 130 metrelik çift sondaj kulesi bulunuyor.

Gemi, 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında ve yüksekliği 6 metreye kadar olan dalgalarda dahi sondaj yapabiliyor. Çalışmalarını çevreye zarar vermeden gerçekleştiren Yavuz, aktif konumlandırma sitemine sahip.

Şu anda bin 710 metre sondaj derinliğinde çalışmalarını sürdüren gemiyle 3 bin metrenin üzerinde sondaj derinliğine ulaşılması hedefleniyor.

Yavuz'a bölgede yürüttüğü sondaj faaliyetlerinde TCG Gemlik Fırkateyni ve TCG İmbat Hücumbotu eşlik ediyor.

Toplam 140 personelin görev yaptığı gemide, oyun alanı, sinema ve spor salonu gibi sosyal alanlar ile bir doktor ve bir hemşirenin hizmet verdiği tam donanımlı revir bulunuyor.

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