FİNANS

Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 16:29 | Son Güncelleme

Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
enerji Fatih Dönmez sondaj Yavuz

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