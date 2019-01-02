YAY proje toplantısı VSY Biotechnology'de gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi kapsamındaki çalışmalara yönelik gerçekleştirilen toplantı, VSY Biotechnology ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ve Ar-Ge ekibinin hazır bulunduğu toplantıda, Proje Yürütücüsü Marmara Üniversitesi ile projenin paydaşı olan kuruluşlardan temsilciler de yer aldı.

Projenin Yürütücüsü Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) Müdürü Prof. Dr. Ahu Altınkut Uncuoğlu, projeye ilişkin detayları açıkladı. Toplantı sırasında katılımcılar projenin etkinliğini artırma yönündeki önerilerini de dile getirdi.

İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı tarafından desteklenen YAY Platformu Projesi; kuruluşların teknoloji tabanlı transfer altyapılarının, yetkinliklerinin güçlenmesi, sürdürülebilir inovatif yapılarının sağlanması, teknoloji tabanlı rekabetçiliklerinin artırılması, yüksek katma değerli üretim yapılmasını desteklemek üzere hayata geçiriliyor.