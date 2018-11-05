FİNANS

Yayladağı çileği ihracat yolunda

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 11:02 | Son Güncelleme

Hatay'da 10 yıl önce devlet desteğiyle 20 dönüm alanda yetiştirilmeye başlanan Yayladağı çileği, verilen teşvikler ve çiftçilerin ilgisi sayesinde bin 30 dönüme kadar çıktı - Büyüklüğü, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan çileğin Rusya'ya ihracı için ön anlaşma yapıldı - Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce: "İnşallah Yayladağı çileğinin ilk ihracatını yapacağız"

MEHMET TOKTAŞ - Hatay'da 10 yıl önce devlet desteğiyle yetiştirilmeye başlanan, büyüklüğü, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan Yayladağı çileğinin önümüzdeki sezon Rusya'ya ihraç edilmesi için ön anlaşma yapıldı.

Yayladağı ilçesinde 10 yıl önce devlet teşvikiyle 20 dönüm alanda yetiştirilmeye başlanan çileğin dikili olan alanı, verilen teşvikler ve çiftçilerin ilgisi sayesinde bin 30 dönüme kadar çıktı. İlçe genelinde açık alanda üretimi kısa sürede yaygınlaşan çilekte yeni sezon dikim ve bakım çalışmalarında da sona gelindi.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge ikliminin çilek yetiştiriciliğine çok uygun olduğunu ve bunun da ilaç ve gübreden büyük oranda tasarruf sağladığını söyledi.

İlçenin çilek üretiminde gelişmesi için çabaladıklarını aktaran Yüce, "Çilek üretimi burada yaklaşık 10 yıl önce başlamasına rağmen toplam üretim miktarının düşük olması nedeniyle ürünler bugüne kadar pazardaki yerini alamamış. Biz bu durumun değişmesi için çeşitli teşviklerle üretimi artırmaya çalıştık." dedi.

Yüce, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Bayırbucaklı 43 aileyi de çilek üretimine dahil ettiklerini anımsatarak, proje kapsamında ailelere 3'er dönüm çilek arazisi tahsis ettiklerini ve çalışmadan güzel sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Bunun yanı sıra eğitimler de verdiklerini dile getiren Yüce, bu sayede birim alandan elde edilen üretim kapasitelerinin arttığını aktardı.

Yüce, verdikleri emeklerin karşılığını da almaya başladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ülkemize sığınan Türkmen ailelerle Yayladağı halkının dayanışma içinde yetiştirdiği çilekler bu yıl bin dönümü aşkın alana dikildi. Tüm gelişmeler meyvelerini vermeye başladı. Yaklaşık 4 bin tona yakın rekolte beklediğimiz çileğin 2019 yılı ilkbaharında Rusya'ya ihracı için ise ön anlaşma sağlandı. İnşallah Yayladağı çileğinin ilk ihracatını yapacağız."

- 200 aile çilek yetiştiriciliğiyle uğraşıyor

Yüce, çilek üretiminin önemli bir istihdam alanı da oluşturduğuna dikkati çekerek, "Şu an Yayladağı'nda yaklaşık 200 aile çilek işiyle uğraşıyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık bin kişi de çilek üretimi sayesinde yevmiyelik iş bulmuş oluyor. Çilek hasat aylarında ise bu sayı ikiye katlanarak ilçe ekonomisine ciddi manada katkı sağlıyor." dedi.

Ömer Faruk Yüce, çilek üretiminden 15 milyon lira civarında gelir sağlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Çilek üreticisi Fatma Kafi de kendilerine tahsis edilen 3 dönümlük alanda çilek yetiştirdiğini belirterek, "Bu iş sayesinde ev ekonomisine ciddi manada katkı sağlar hale geldim. Yetiştirdiğimiz çileğe olan ilginin de artması bizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

PARTNERUçağın düşüşü anbean görüntülendiUçağın düşüşü anbean görüntülendi
Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)
Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çilek Hatay ihracat Kaymakam Ömer Faruk Yüce Yayladağı

En Çok Okunan Haberler

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt

Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt

Dolar ne kadar? 5 Kasım 2018 dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 5 Kasım 2018 dolar kuru yorumları

Binlerce çalışanın beklediği 'işsizlik maaşı' kararı

Binlerce çalışanın beklediği 'işsizlik maaşı' kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)

Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)

Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)

Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)

TÜGİAD Başkanı Yücelen: Türkiye'de şirket kuruluşunda hedef tam dijitalleşme olmalı

TÜGİAD Başkanı Yücelen: Türkiye'de şirket kuruluşunda hedef tam dijitalleşme olmalı

Ergönül: Cengiz Holding sanayiye 1 milyar dolar yatırım yapacak

Ergönül: Cengiz Holding sanayiye 1 milyar dolar yatırım yapacak

Hisarcıklıoğlu: Vergi ve ÖTV indirimi, piyasalarımıza moral verdi

Hisarcıklıoğlu: Vergi ve ÖTV indirimi, piyasalarımıza moral verdi

G3 Forum, girişimci ve girişimci adaylarını bir araya getiriyor

G3 Forum, girişimci ve girişimci adaylarını bir araya getiriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.