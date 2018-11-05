Yayladağı çileği ihracat yolunda

MEHMET TOKTAŞ - Hatay'da 10 yıl önce devlet desteğiyle yetiştirilmeye başlanan, büyüklüğü, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan Yayladağı çileğinin önümüzdeki sezon Rusya'ya ihraç edilmesi için ön anlaşma yapıldı.

Yayladağı ilçesinde 10 yıl önce devlet teşvikiyle 20 dönüm alanda yetiştirilmeye başlanan çileğin dikili olan alanı, verilen teşvikler ve çiftçilerin ilgisi sayesinde bin 30 dönüme kadar çıktı. İlçe genelinde açık alanda üretimi kısa sürede yaygınlaşan çilekte yeni sezon dikim ve bakım çalışmalarında da sona gelindi.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge ikliminin çilek yetiştiriciliğine çok uygun olduğunu ve bunun da ilaç ve gübreden büyük oranda tasarruf sağladığını söyledi.

İlçenin çilek üretiminde gelişmesi için çabaladıklarını aktaran Yüce, "Çilek üretimi burada yaklaşık 10 yıl önce başlamasına rağmen toplam üretim miktarının düşük olması nedeniyle ürünler bugüne kadar pazardaki yerini alamamış. Biz bu durumun değişmesi için çeşitli teşviklerle üretimi artırmaya çalıştık." dedi.