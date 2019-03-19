"Yaz aylarında cari fazla sürecine giriyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yaz aylarında turizmin, tarımın etkisiyle, ihracatın daha da güçlü etkisiyle biz cari fazla sürecine giriyoruz. Bu noktadaki bu normalleşme, reel sektördeki olumlu gelişmelerle birlikte çok daha iyi bir noktaya taşıyacak." dedi.

Albayrak, şehir merkezindeki bir otelde düzenlenen, "Adım Adım Ekonomi" başlıklı toplantıda, seçim sürecinde olunmasına rağmen finansal istikrardan, bütçe disiplininden, para ve maliye politikalarından dik duruştan taviz vermediklerini ve bunun sonuçlarını adım adım almaya başladıklarını söyledi.

Ekonomiye ilişkin öncü göstergelerin 2019 yılı için çok güçlü bir toparlanmayı işaret ettiğini belirten Albayrak, şöyle devam etti:

"İhracat, turizm göstergeleri ilk 2, 2,5 ay gayet olumlu. Birilerinin aksine. Türkiye benzeri ekonomik saldırıları yaşadığı dönemde hem ithalatta hem ihracatta küçüldüğü bir süreç yaşadı ama bu yeni dönemi ayrıştıran en önemli unsur ne biliyor musunuz? İthalatta dengelenme, lüks tüketim, cari tüketim düşerken, ihracatta büyüme devam ediyor ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 50'lerden, 60'lardan bugün yüzde 85-90'lara doğru çıkıyor ve bu süreç cari açıkta beklediğimizden çok daha güçlü neticede olacak. Ocak ayı açıklandı, yıldan yıla, ne kadar çıktı biliyor musunuz? Yaklaşık 21 milyar dolar. Şubat sonu rakam 17 milyar dolar olur. İhracat rakamlarına, gümrükten rakamlara bakıyoruz, bakanımızla da konuşuyoruz, mart sonu itibarıyla eksi 13, eksi 14'lere kadar gevşeyeceğiz. Bu şu demek, yaz aylarında Türkiye, turizmin, tarımın etkisiyle, ihracatın daha da güçlü etkisiyle biz cari fazla sürecine giriyoruz. Bu noktadaki bu normalleşme reel sektördeki olumlu gelişmelerle birlikte çok daha iyi bir noktaya taşıyacak. Özellikle ocak ayındaki sanayi üretiminin aylık orandaki artış, perakende sektöründeki pozitif yöndeki artış, kredi büyümesindeki toparlanmanın başladığını hep birlikte görüyoruz."