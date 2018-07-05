FİNANS

Yaz geldi tekne fiyatları arttı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 10:44 | Son Güncelleme

Yılın ilk yarısını kapsayan dönemde sahibinden.com verilerine göre, sürat teknelerinin fiyatı önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 arttı

İSTANBUL (AA) - Sahibinden.com verilerine göre, sürat teknelerinin fiyatı önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 arttı ve ortalama 30 bin TL'den alıcı buldu.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ev ve otomobil sahibi olmanın yanında tekne sahibi olmak da giderek daha popüler hale gelen bir talep olarak ortaya çıkıyor. Türkiye çapında e-ticaretin nabzını tutan sahibinden.com’da tekne alışverişindeki yaşanan hareketlilik, denizciliğe olan ilginin yükseldiğini gösteriyor.

Mevsimsellik ve kurlardaki hareketliliğin etkisi olmakla birlikte, gerek ilanların sayısında, gerekse fiyatlardaki artış da bu trendin göstergesi. Geniş ürün çeşidi ve fiyat seçenekleriyle çok sayıda deniz aracı ilanını kullanıcılarının beğenisine sunan sahibinden.com, bu trendin nabzını tutmak için 2018’in ilk altı ayında en çok değer kazanan "Deniz Araçları"nı açıkladı.

Yılın ilk yarısını kapsayan dönemde sahibinden.com verilerine göre, sürat teknelerinin fiyatı önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 arttı ve ortalama 30 bin TL'den alıcı buldu.

Gezi teknelerinin fiyatı ise yüzde 26 artış gösterdi ve ortalama 22 bin TL’den satıldı. Balıkçı tekneleri ise yüzde 23’lük artışla ortalama 13 bin 500 TL’den alıcı buldu.

sahibinden.com’un 2018 ilk altı ay verilerine göre, en fazla deniz aracı ilanının kapandığı il İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla İzmir, Muğla, Antalya ve Balıkesir takip etti.

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sahibinden.com

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