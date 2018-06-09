FİNANS

Yaz okullarının haftalık ücreti 500 lira

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

Tatilini değerlendirmek isteyen öğrencilere, sportif ve kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere geniş bir yelpazede seçenek sunulan yaz okullarının ücretleri, eğitim programının içeriği ve süresine göre haftalık ortalama 500 lirayı buluyor

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Yaz tatilini değerlendirmek isteyen öğrencilere, sportif ve kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere geniş bir yelpazede seçenek sunulan yaz okullarının ücretleri, eğitim programının içeriği ve süresine göre haftalık ortalama 500 lirayı buluyor.

Öğrenciler, yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline "merhaba" derken, aileler de çocuklarının tatili verimli geçirmeleri için yaz okullarının kapılarını çalmaya başladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, aileler çocukların yetenek ve ihtiyaçlarına göre, sportif ve kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere çeşitli programların uygulandığı yaz okullarını tercih ediyor. Bu okulların ücretleri de eğitim programının içeriği ve süresine göre haftalık ortalama 500 lirayı buluyor.

Bu kurslarda, yüzmeden futbola spor derslerinin yanı sıra, kültürel ve sosyal etkinliklere de yer veriliyor. Kursların bazılarında ücrete servis ve öğle yemeği dahil edilirken, bu hizmetler için ayrıca ücret ödemek de gerekebiliyor.

Ücretler derslerin içerik ve saatine göre değişiklik gösterse de hafta içi, tam gün hizmet veren bir kurs için haftalık 500 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.

- Ücretsiz kurslar da var

Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ile belediyelerin haftanın 3 günü hizmet veren ücretsiz yaz kursları da bulunuyor. Kurslar, basketbol, voleybol, futbol, tenis, atletizm gibi farklı spor dallarında 2 ay boyunca devam ediyor. Yüzme kurslarından ise aylık 130 lira talep ediliyor.

- "Yaz spor okulları katma değer oluşturuyor"

Fırat Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin, okul dışında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de kapsaması gerektiğini söyledi.

Devecioğlu, "Tüm dünyada çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimine katkı sağlamak amacıyla devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çeşitli yatırımlar, projeler, faaliyetler ve organizasyonlar geliştiriyor. Bu faaliyetlerin en önemlilerinden birisi de yaz spor okulları ve gençlik kamplarıdır." dedi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bu organizasyonların sayısının gittikçe arttığını belirten Devecioğlu, yaz spor okulları ve kamplarının markalaşarak gelişmekte olduğunu ifade etti.

Devecioğlu, girişimciler, yatırımcılar ve spor kulüplerinin düzenledikleri yaz spor okulları ve kamplarından önemli gelir elde ettiklerine işaret ederek "Kamplara katılan çocuk ve gençler belli bir ücret ödemekte, ulaşım, konaklama, gıda ve malzeme kalemlerinden oluşan bir ekonomi söz konusu olmakta. Yaz spor okulları ve kampları sosyal, kültürel ve sportif anlamda önemli bir toplumsal değerin oluşmasında katkı sağlamakla birlikte ekonomik anlamda bir katma değer oluşturarak istihdam sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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