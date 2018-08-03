Yaz sıcakları klima satışlarını artırdı

İSTANBUL, (DHA) - Media Markt’ın verilerine göre klima kategorisinde geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl adet bazında yüzde 16’lık bir büyüme yaşandı.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcakları klima talebini doğrudan etkiledi. Media Markt’ın verilerine göre klima kategorisinde geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl adet bazında yüzde 16’lık bir büyüme yaşandı.
Artan klima ve vantilatör satışıyla ilgili açıklama yapan Media Markt Türkiye Satın almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş, “Yaz sıcakları ve nemden bunalanlara, geniş ürün gamıyla farklı klima seçenekleri sunuyoruz.Klimalar artık yalnızca yaz aylarında serinlemek için değil, kış aylarında da ısıtma özellikleri nedeniyle tercih ediliyorlar” dedi.
SGK, milyonlarca Bağ-Kur'lunun borcunu sildi
Bedelli askerlik 2018 kredisi başvuru şartları neler? İşte bedelli askerlikte uygun kredi veren bankaların listesi
Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum
Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)
Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
Borsa güne düşüşle başladı
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum