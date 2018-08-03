Yaz sıcakları klima satışlarını artırdı

İSTANBUL, (DHA) - Media Markt’ın verilerine göre klima kategorisinde geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl adet bazında yüzde 16’lık bir büyüme yaşandı.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcakları klima talebini doğrudan etkiledi. Media Markt’ın verilerine göre klima kategorisinde geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl adet bazında yüzde 16’lık bir büyüme yaşandı.

Artan klima ve vantilatör satışıyla ilgili açıklama yapan Media Markt Türkiye Satın almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş, “Yaz sıcakları ve nemden bunalanlara, geniş ürün gamıyla farklı klima seçenekleri sunuyoruz.Klimalar artık yalnızca yaz aylarında serinlemek için değil, kış aylarında da ısıtma özellikleri nedeniyle tercih ediliyorlar” dedi.

