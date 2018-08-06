FİNANS

Yaz sıcaklarına Siemens'ten Wi-Fi özellikli çözüm

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

Siemens Ev Aletleri'nin Wi-Fi bağlantısı sayesinde uzaktan kontrol edilebilen A++ enerji sınıfı klimalar, kullanıcılarının kısa sürede ortamda istenilen iklimi yaratmasına imkan sunuyor

İSTANBUL (AA) - Siemens, tasarruflu yeni nesil inverter split klima modelleri ile ferah bir yaz vaat ediyor. Wi-Fi kontrol özelliği de bulunan yeni nesil klimalar, A++ enerji sınıfı özellikleri ile de enerji tasarrufu sağlıyor.

Şirketin açıklamasına göre, Siemens Ev Aletleri'nin Wi-Fi bağlantısı sayesinde uzaktan kontrol edilebilen A++ enerji sınıfı S1ZMA/I09812-12812-18812 model klimaları, kullanıcılarının kısa sürede ortamda istenilen iklimi yaratmasına imkan sunuyor.

Kısa sürede ortamda istenilen iklimi oluşturan Siemens klimalar, Wi-Fi bağlantısı özelliği ile uzaktan da kontrol edilebiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcı bulunduğu yerden klima ayarlarını yönetebiliyor. Cihazın açıp kapanması, sıcaklık ayarlarının değiştirilmesi, ısıtma, soğutma, nem ve konum ayarları akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebiliyor.

Ortam ısısını ideal düzeyde tutan Siemens inverter split klimalar, yazın havayı soğuturken nem oranını da düşürüyor. Kişiye özel ideal iklim ortamı yaratan klimalar, kış aylarında da havayı kurutmadan ısıtmak ve ortam havasını temizlemek gibi temel işlevleri yerine getirmek üzere tasarlandı.

Almanya merkezli bağımsız test kuruluşu TÜV tarafından test edilerek gerçek değerleri onaylanan ve “A++” enerji sınıfları için verilen TÜV Sertifikası almaya hak kazanan Siemens'in klima modellerinde, verimliliğin yanı sıra enerji tasarrufunu da en üst düzeyde koruyan ve ozon tabakasına zarar vermeyen R410A gazı kullanılıyor.

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