FİNANS

Yaz yolculukları lastik taleplerini 3 kat artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 14:49 | Son Güncelleme

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Erturan: - "(Son yıllarda) Hepsiburada'da yaz lastiklerine gösterilen ilgiden anlayabiliyoruz. Örneğin; Hepsiburada'dan yaz lastiği almayı tercih edenlerin oranı bu dönemde 3 kat artış gösterdi. İlerleyen aylarda da benzer eğilim devam etti"

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada'dan yapılan açıklamada, yaz döneminde yolculuklara hazırlanırken otomobil ve otosiklet taleplerinin 3 kat arttığı bildirildi.

Şirketin açıklamasına göre, Hepsiburada, müşterilerine otomotiv ve motosiklet kategorisinde binlerce çeşitte ürün sunuyor. Sürüş güvenliği için otomobillerde dikkat edilmesi gereken konuların başında lastikler gelirken, sürücülerin gerek kendi güvenliği gerekse lastiklerinin uzun ömürlü olması için mevsime uygun lastik kullanmaları önem taşıyor.

Bu kapsamda sürücülerin yaz sezonu için lastik talepler arttı. Tüketiciler, bu yaz döneminde yolculuklara hazırlanırken 3 kat daha fazla yaz lastiği aldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, yaz sıcaklarının iyice bastırdığı bugünlerde yaz lastiğine geçilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Zorlu kış koşullarına göre tasarlanan ve üretilen kış lastiklerinin, fren ve yol tutuş gibi sürüş emniyeti açısından kritik olan performanslarında yaz döneminde düşüş yaşanabildiğini aktaran Erturan, şu bilgileri verdi:

"Bu elbette lastiğin performansına ve yakıt tüketimine de olumsuz etki ediyor. Son yıllarda bu konuda yapılan iletişimin meyvelerini verdiğini ve bu konudaki bilinçlenmenin giderek artığını Hepsiburada’da yaz lastiklerine gösterilen ilgiden anlayabiliyoruz. Örneğin; Hepsiburada’dan yaz lastiği almayı tercih edenlerin oranı bu dönemde 3 kat artış gösterdi. İlerleyen aylarda da benzer eğilim devam etti.

Otomobil aksesuarı ve motosiklet kategorisine olan ilgi en çok 25-35 yaş grubundan geliyor. İl sıralaması ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Muğla, Konya ve Balıkesir şeklinde gerçekleşiyor. En fazla tercih edilen ürünler de oto aksesuarları, lastikler ve ses/görüntü sistemleri. Talebin her geçen gün yoğunlaştığı oto aksesuarlarının en fazla rağbet gören ürünler navigasyon cihazı, telefon ve koltuk arkası tablet tutucusu, oto şarjı, güneş perdesi, koltuk kılıfı ve paspas."

Geçmişte hobi ve yaşam tarzı amacıyla kullanılan motosikletler bugün ekonomik olmaları ve şehir trafiğinde yolculuğu kolaylaştırmaları nedeniyle de tercih edilir hale geldi. Hepsiburada, motosiklet tutkunları güzel havalarda sürüş keyfini doyasıya yaşayabilsinler diye "scooter"dan elektrikli motosiklete, Touring'ten ATV'ye kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Üstelik güvenli bir motor sürüşü için ihtiyaç duyulan kask, mont, pantolon, eldiven, çanta, aksiyon kamera, aksesuar, termal giyim, yedek parça ve bakım ürünlerine de Hepsiburada'dan kolayca ulaşılabiliyor. Listenin en çok tercih edilenleri ise; kask, tamir seti, mobil uyumlu aksesuarlar, taşıma ürünleri, jant şeritleri ve giyim ürünleri olarak öne çıkıyor. Hepsiburada'nın verilerine göre motosiklet kategorisinden en çok alışveriş yapan 25-35 yaş grubunda, erkeklerin kadınlardan 10 kat daha fazla olduğu ifade edildi.

Çeneden açılır kasktan vizörlü kaska, düz renkten rengarenk modellere her zevke uygun kasklar, Hepsiburada'da motosiklet tutkunlarını bekliyor. Tarzına önem verenler için seçtikleri kaska uygun mont, pantolon ve eldiven seçenekleri de Hepsiburada'da müşterileriyle buluşuyor. Motosikletle seyahate çıkanlar yanlarına almak istedikleri eşyaları için Hepsiburada'nın heybe çanta ya da arka çanta seçeneklerinden birini tercih ederek, özgürlüğün tadını çıkarabiliyor.

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- Uzun yoldan önce de sonra da bakım şart

Motor yağı vaktinde değiştirilmezse bir süre sonra özelliğini kaybediyor. Paslanmayı engelleyen yağ özelliğini kaybettiği için de motorun bozulmasına neden oluyor. Hepsiburada, uzun yola çıkmadan önce araç bakımını yaptırıp motor yağını değiştirmek isteyenlere onlarca markanın farklı özellikteki ürünüyle birlikte benzin ve dizel enjektör temizleyicilerini de sunuyor.

Uzmanlar, uzun yol dönüşüne sürüş güvenliğini korumak ve otomobili yeni yolculuklara hazır tutmak için mutlaka iç ve dış bakımının yapılmasını öneriyor. Ayrıca araçların ömrünün uzaması için araçlara özel olarak üretilmiş temizleme spreyleri, kurulama havluları, yıkama süngerleri ve pas sökücüler tercih edilmesi gerektiği de vurgulanıyor. Araçların sert ve aşındırıcı temizlik malzemeleriyle bastırılarak temizlenmemesi, yağ ve katkı maddelerinin önerilen miktarlarda kullanılması ve takviyesine dikkat edilmesi de önem verilmesi gereken konulardan.

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