FİNANS

Yazılı basında çalışanların sayısı 5 yılda yüzde 42 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2019 11:12 | Son Güncelleme

Türkiye'de yazılı basında istihdam edilenlerin sayısı geçen yıl 2014 yılına göre yüzde 42 azalarak 46 bin 497'ye geriledi - Bu dönemde erkek çalışanların sayısında yüzde 52,4, kadın çalışanların sayısında ise yüzde 9,2 düşüş görüldü - Yazılı basın organlarında çalışanların yaklaşık üçte ikisini erkekler oluşturdu

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de yazılı basında istihdam edilenlerin sayısı geçen yıl 2014 yılına göre yüzde 42 azalarak 46 bin 497'ye geriledi. Bu dönemde erkek çalışanların sayısında yüzde 52,4, kadın çalışanların sayısında ise yüzde 9,2 düşüş görüldü.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl yazılı basın organlarında çalışanların yaklaşık üçte ikisini erkekler oluşturdu. Gazete ve dergilerde 29 bin 165 erkek, 17 bin 332 kadın çalışan görev aldı. Yazılı basın organlarında çalışanların sayısı 2018'de 2014 yılına göre yüzde 42 azalarak, 80 bin 364'ten 46 bin 497'ye düştü. Bu dönemde erkek çalışanların sayısı yüzde 52,4, kadın çalışanların sayısı ise yüzde 9,2 geriledi.

Yazılı basında çalışanların 40 bin 344'ü yayın, 6 bin 153'ü basım ve dağıtım bölümünde görev yaptı. Gazete ve dergilerin yayın bölümünde 24 bin 52 erkek, 16 bin 292 kadın çalışan yer aldı. Basın ve dağıtım bölümünde ise çalışanların yüzde 83'ünü erkekler oluşturdu. Bu bölümde 5 bin 113 erkek, bin 40 kadın istihdam edildi.

Öte yandan basın ve dağıtım alanında çalışanların sayısının geçen yıl 2014 yılına göre yaklaşık yüzde 80 azalması dikkati çekti. Söz konusu 5 yılda bu alanda çalışanların sayısı 29 bin 968'den 6 bin 153'e geriledi. Yayın bölümünde çalışanların sayısı ise yüzde 20 azalışla 40 bin 344 olarak kayıtlara geçti.

- Çalışanların yüzde 64'ü üniversite mezunu

Geçen yıl, gazete ve dergi çalışanlarının yüzde 64'ünü önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim seviyesinde bulunanlar oluşturdu. Çalışanların eğitim durumlarına bakıldığında, 3 bin 858 kişinin lise altı, 12 bin 958 kişinin lise, 4 bin 13 kişinin önlisans, 19 bin 61 kişinin lisans, 6 bin 607 kişinin yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olduğu kayıtlara geçti.

Yayın bölümünde çalışanların yüzde 59,6'sını (24 bin 43) lisans ve üstü eğitim seviyesine sahip olanlar, yüzde 25,3'ünü (10 bin 216) lise ve dengi okullardan mezunlar, yüzde 8,9'unu (3 bin 596) önlisans, yüzde 6,2'sini (2 bin 489) ise lise altı eğitim seviyesindekiler oluşturdu.

Basım ve dağıtım bölümünde görev yapanların ağırlıklı bölümü ise lise ve lise altı eğitime sahip çalışanlardan oluştu. Söz konusu 4 bin 111 kişi bu alanda çalışanların yüzde 66,8'ine karşılık gelirken, lisans ve üstü eğitim seviyesindekilerin oranı yüzde 26,4 (bin 625), önlisans seviyesindekilerin oranı da yüzde 6,8 (417) olarak belirlendi.

Yazılı basın organlarında çalışan kadınların eğitim durumunun erkeklerden daha yüksek seviyede olması dikkati çekti. Sektörde istihdam edilen kadınlar arasında lisans ve üstü eğitim seviyesinde bulunanların oranı yüzde 61'i bulurken, erkeklerde bu oran yüzde 51,5'te kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu yazılı basın

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