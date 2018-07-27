FİNANS

Yazılı basında erkekler çoğunlukta

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla yazılı basın organlarında çalışanların yaklaşık 3'te 2'sini erkekler oluşturdu - Gazete ve dergilerde 30 bin 161 erkek, 16 bin 988 kadın çalışan görev aldı - Sektörde istihdam edilen kadınlardan lisans ve üstü eğitim seviyesine sahip olanların oranı yüzde 60'ı bulurken, erkeklerde bu oran yüzde 51 seviyesinde kaldı

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de geçen yıl itibarıyla yazılı basın organlarında çalışanların yaklaşık 3'te 2'sini erkekler oluşturdu. Gazete ve dergilerde 30 bin 161 erkek, 16 bin 988 kadın çalışan görev aldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl yazılı basın organlarında çalışanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak, 50 bin 493'ten 47 bin 149'a geriledi. Bu dönemde, gazete ve dergilerde istihdam edilenlerin yüzde 64'ünü erkek, yüzde 36'sını kadın çalışanlar oluşturdu.

Yazılı basında çalışanların 41 bin 155'i yayın, 5 bin 994'ü basım ve dağıtım bölümünde görev yaptı. Gazete ve dergilerin yayın bölümünde 25 bin 115 erkek, 16 bin 40 kadın çalışan yer aldı. Basın ve dağıtım bölümünde ise çalışanların yüzde 85'ini erkekler oluşturdu. Bu bölümde 5 bin 46 erkek, 948 kadın istihdam edildi. Basın ve dağıtım alanında çalışanların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 40 azalırken, yayın bölümünde çalışanların sayısı yüzde 2 artış gösterdi.

- Çalışanların yüzde 63'ü üniversite mezunu

Geçen yıl, gazete ve dergi çalışanlarının yüzde 63'ünü önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim seviyesinde bulunanlar oluşturdu.

Çalışanların eğitim durumlarına bakıldığında, 3 bin 942 kişinin lise altı, 13 bin 419 kişinin lise, 4 bin 192 kişinin önlisans, 18 bin 682 kişinin lisans, 6 bin 914 kişinin yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olduğu kayıtlara geçti.

Yayın bölümünde çalışanların yüzde 59'unu (24 bin 171) lisans ve üstü eğitim seviyesine sahip olanlar, yüzde 26'sını (10 bin 863) lise ve dengi okullardan mezunlar, yüzde 8'ini (3 bin 495) önlisans, yüzde 7'sini (2 bin 626) ise lise altı eğitim seviyesindekiler oluşturdu.

Basım ve dağıtım bölümünde görev yapanların ağırlıklı bölümü ise lise ve lise altı eğitime sahip çalışanlardan oluştu. Söz konusu 3 bin 872 kişi bu alanda çalışanların yüzde 65'ine karşılık gelirken, lisans ve üstü eğitim seviyesindekilerin oranı yüzde 23 (1425), önlisans seviyesindekilerin oranı da yüzde 12 (697) olarak belirlendi.

Öte yandan, yazılı basın organlarında çalışan kadınların eğitim durumunun erkeklerden daha yüksek seviyede olması dikkati çekti.

Sektörde istihdam edilen kadınlar arasında lisans ve üstü eğitim seviyesinde bulunanların oranı yüzde 60'ı bulurken, erkeklerde bu oran yüzde 51'de kaldı.

2017 itibarıyla gazete ve dergilerde çalışanların eğitim durumu şöyle:

Eğitim durumuToplamYayın bölümü Basım ve dağıtım bölümü201720172017Toplam47.149 41.155 5.994 Lise altı3.942 2.626 1.316 Lise ve dengi 13.419 10.863 2.556 Önlisans 4.192 3.495 697 Lisans 18.682 17.629 1.053 Yüksek lisans/doktora 6.914 6.542 372Erkek 30.161 25.115 5.046 Lise altı 3.254 2.001 1.253 Lise ve dengi 9.055 6.857 2.198 Önlisans 2.340 1.852 488 Lisans 11.079 10.263 816 Yüksek lisans/doktora4.433 4.142 291Kadın 16.988 16.040 948 Lise altı 688 625 63 Lise ve dengi 4.364 4.006 358 Önlisans 1.852 1.643 209 Lisans 7.603 7.366 237 Yüksek lisans/doktora 2.481 2.400 81

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TÜİK yazılı basın organları yazılı medya istatistikleri

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