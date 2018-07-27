Yazılı basında erkekler çoğunlukta

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de geçen yıl itibarıyla yazılı basın organlarında çalışanların yaklaşık 3'te 2'sini erkekler oluşturdu. Gazete ve dergilerde 30 bin 161 erkek, 16 bin 988 kadın çalışan görev aldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl yazılı basın organlarında çalışanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak, 50 bin 493'ten 47 bin 149'a geriledi. Bu dönemde, gazete ve dergilerde istihdam edilenlerin yüzde 64'ünü erkek, yüzde 36'sını kadın çalışanlar oluşturdu.

Yazılı basında çalışanların 41 bin 155'i yayın, 5 bin 994'ü basım ve dağıtım bölümünde görev yaptı. Gazete ve dergilerin yayın bölümünde 25 bin 115 erkek, 16 bin 40 kadın çalışan yer aldı. Basın ve dağıtım bölümünde ise çalışanların yüzde 85'ini erkekler oluşturdu. Bu bölümde 5 bin 46 erkek, 948 kadın istihdam edildi. Basın ve dağıtım alanında çalışanların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 40 azalırken, yayın bölümünde çalışanların sayısı yüzde 2 artış gösterdi.