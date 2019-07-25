FİNANS

Yazılı medya istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 10:43 | Son Güncelleme

Türkiye'de geçen yıl gazete ve dergilerin sayısı, 2017'ye göre yüzde 2,6 azaldı - Geçen yıl 5 bin 962 gazete ve dergi yayımlanırken, bu yayınların yüzde 58,7'sini dergiler oluşturdu - Gazete ve dergilerin tirajı yıllık bazda yüzde 17,6 azalarak 1 milyar 368 milyon 287 bin 463 olarak gerçekleşti

Türkiye'deki gazete ve dergilerin sayısı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azaldı. Geçen yıl 5 bin 962 gazete ve dergi yayımlanırken, bu yayınların yüzde 58,7'sini dergiler oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin yazılı medya istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2018'de yayımlanan gazete ve dergilerin sayısı 2017'ye göre yüzde 2,6 azalarak 5 bin 962 oldu. Bu yayınların yüzde 58,7'sini dergiler oluşturdu.

Gazete ve dergilerin tirajı, geçen yıl 2017'ye göre yüzde 17,6 azaldı. Türkiye'de geçen yıl yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 368 milyon 287 bin 463 olurken, bunun yüzde 94,2'sinin gazetelerden oluştuğu kayıtlara geçti.

Geçen yıl gazetelerin yüzde 91,3'ü yerel, yüzde 6,9'u ulusal, yüzde 1,8'i bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise yüzde 64,3'ü ulusal, yüzde 31,4'ü yerel, yüzde 4,3'ü bölgesel yayın gerçekleştirdi.

Gazetelerin toplam tirajının yüzde 81,6'sı ulusal, yüzde 17,6'sı yerel ve yüzde 0,7'si bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 75,6'sını ulusal, yüzde 20,9'unu yerel ve yüzde 3,6'sını bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.

- Yıllık tirajın yüzde 87,1'i günlük gazetelerden

Geçen yıl gazetelerin yüzde 29,6'sı haftalık, yüzde 28,2'si haftada 2-6 gün arası, yüzde 16,2'si aylık olarak yayımlandı. Dergilerin yayımının ise yüzde 24'ü aylık, yüzde 22,4'ü üç aylık, yüzde 15,9'u altı aylık olarak gerçekleşti.

Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 87,1'i günlük, yüzde 8,3'ü haftada 2-6 gün arası, yüzde 2,3'ünü haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 8,3'ünü haftalık, yüzde 56,3'ünü aylık, yüzde 10,2'sini iki aylık ve yüzde 11,4'ünü üç aylık yayımlanan dergiler oluşturdu

Yayımlanan gazetelerin yüzde 87,8'i siyasi-haber-güncel, yüzde 2,2'si yerel yönetim, yüzde 1,9'u sektörel-mesleki içerikli olurken, dergilerin yüzde 17,5'i sektörel-mesleki, yüzde 13,8'i akademik, yüzde 8,5'i eğitim-sınav içerikli gerçekleştirildi.

Gazetelerin yüzde 10,4'ü, dergilerin ise yüzde 8,2'si geçen yıl ek verdi.

Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre, 2018 yılında resmi ilan ve reklama yapılan ödemeler yüzde 2,2 artarak 454 milyon 398 bin 951 lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
gazete ve dergi TÜİK yazılı medya istatistikleri

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