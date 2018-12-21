"Yazılımcı, Silikon Vadisi'nde yıllık 250-400 bin dolarla işe başlıyor"

İSTANBUL (AA) - Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, "Yazılımcı, Silikon Vadisi'nde yıllık 250 bin dolar maaşla işe başlıyor. Bu 400 bin dolara kadar ulaşıyor." dedi.

Endeavor Türkiye’nin İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, İstanbul Valiliği ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında, P&G Türkiye iş birliği ile Türkiye'de bir ilki hayata geçirdiği ScaleUp Hızlandırma Programı'nın tanıtımı İstanbul'da yapıldı.

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Kurttepeli, tanıtımda yaptığı konuşmada, ScaleUp projesinde en büyük amaçlarının network ile beraber büyüme, yurt dışına açılma ve bu tecrübelerinin aktarıldığı bir dünya yaratmak olduğunu söyledi.

Kurttepeli, yurt dışına açılmanın artık bir lüks olmadığını, mecburiyet haline geldiğini, bunu yapan çok iyi firmalar bulunduğunu ifade etti.

Kurttepeli, "Örneğin, yazılımcı, Silikon Vadisi'nde yıllık 250 bin dolar maaşla işe başlıyor. Bu 400 bin dolara kadar ulaşıyor. Türkiye'de zehir gibi bir gençlik var. Eğitimli bir gençlik var. Eğitimle büyümek isteyen bir gençlik var. Bence Türkiye'nin bunu kullanması lazım." diye konuştu.