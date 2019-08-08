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Yazın tadı Türk Telekom Prime’la çıkıyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 11:00 | Son Güncelleme

Türk Telekom’un markası Türk Telekom Prime, yaz aylarına özel hazırladığı etkinlikleri, müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un markası Türk Telekom Prime, yaz aylarına özel hazırladığı etkinlikleri, müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket yaz boyunca İstanbul’da Kanyon ve Watergarden’da, "Yalıkavak Marina" iş birliği ile de Bodrum’da gerçekleşecek açık hava sinemalarıyla "Prime"lıların akşamlarını keyifli hale getiriyor.

Türk Telekom’un "Kat Kat Hayat" mottosuyla yola çıkan markası Türk Telekom Prime, yazı İstanbul’da geçirecek müşterileri için, Kanyon ve Watergarden’da 5 Eylül’e kadar açık hava sinema gösterimleri gerçekleştirecek.

Yaz boyunca her Perşembe Watergarden’da, her Cuma ise Kanyon’da saat 21.00'de gerçekleşecek ücretsiz açık hava sinemaları, "Prime"lıları ağırlayacak.

- Bodrum’da Prime rüzgarı

Türk Telekom Prime üyeleri Bodrum “Yalıkavak Marina” ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, Yalıkavak Marina’daki gurme restoranlardan spor salonlarına, yat alanlarından konaklamaya kadar birçok alanda elde edecekleri özel tekliflerin yanı sıra açık hava sinemasını, PIAZZA alanında konserleri ve etkinlikleri de kendilerine özel sunulan avantajlarla takip edebilecekler.

Ayrıca yine tüm Türk Telekom Prime üyeleri, marina içerisinde özel olarak dizayn edilmiş Türk Telekom Prime Lounge alanındaki ayrıcalıklı hizmetlere ve ücretsiz Wi-Fi kullanımına sahip olacaklar.

Yalıkavak Marina’da bulunan Türk Telekom Prime Lounge alanında her hafta Çarşamba günleri saat 21.00'de itibarıyla açık hava sinema gösterimleri gerçekleştirilecek.

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Prime Türk Telekom

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