İSTANBUL, (DHA) - MERKEZ Bankası'nın döviz kurlarındaki hareketlilikle ilgili aldığı kararları yerinde bulduğunu söyleyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, "Kararlar doları düşürecektir. Ayrıca Türkiye'de yazın yapılan spekülatif hareketlerin etkisi kalıcı olmaz çünkü bu dönemde ülkeye döviz girişleri fazla" dedi.

MB bu sabah döviz piyasalarındaki oynaklık ve TL'deki değer kayıplarının önüne geçmek için kapsamlı bir önlem paketi açıkladı. Daha sonra TL zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 250 bp indirdi ve piyasaya likidite sağladı. Alınan bu kararları değerlendiren İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, doların düşeceğini söyledi.

MB'nin 10 maddelik kararlarının piyasayı likidite etmek amacıyla alındığını ve yerinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Apak, "Doların etkileneceği beklenmektedir. Bankaların biraz daha serbest kalıp, rahat hareket etmeleri için verilen imkanları nasıl kullanacakları da önemli. Dolardaki spekülasyonu önlemek gerekiyor. Uluslararası alanda bu yönde hareket edilirse olumlu sonuç alınacaktır. Daha derinliği olan piyasalara gitmek lazım" diye konuştu.