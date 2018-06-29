Yazlık fiyatında şampiyon Çeşme

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Tapusor.com'un araştırmasına göre, Türkiye'nin tatil için en çok tercih edilen Ege ve Marmara bölgelerinde yazlıklara talep ciddi şekilde arttı. Bu bölgelerde yazlık fiyatlarında ortalama metrekare fiyatında 8 bin 641 lira ile Çeşme başı çekerken, son bir yılda en fazla değerlenen bölge ise yüzde 34,7'lik artışla Erdek oldu.

Gayrimenkul sektöründeki nitelikli veri eksikliğini giderebilmek amacıyla geliştirilen Tapusor.com'un "Türkiye Geneli, Tatil İçin Tercih Edilen Yerleşimlerde Konut Değerleri" başlıklı araştırmasına göre, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden sahil bölgelerine yaşanan göç gayrimenkul fiyatlarına da yansıdı.

Türkiye'nin yurt içinden ve yurt içinden tatil için yoğun olarak tercih edilen Ege ve Akdeniz bölgelerindeki tatil beldelerindeki değer artışı son bir yılda da devam etti. Havaların da ısınmasıyla gayrimenkul sektöründe talepler yazlık bölgelere doğru kaymaya başladı.

Özellikle sezonluk kiralamalarda büyük yoğunluk dikkati çekerken çok sayıda kişi de İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden Çeşme ve Bodrum gibi bölgelere akın ediyor. Türkiye'nin tatil için tercih edilen yerleşim yerlerindeki hareketi tapusor.com mercek altına aldı.