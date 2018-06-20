FİNANS

Yazlıkçının tercihi mobil ev

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 14:39 | Son Güncelleme

Karmod, tüketiciler tarafından yazlık amaçlı ev kullanımları için mobil evin tercih edildiğini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Hazır ev üreticisi Karmod, yazlık amaçlı ev kullanımları için tüketicilerce mobil evin tercih edildiğini duyurdu.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, firmanın her şeyiyle hazır ürettiği mobil evlerin sevk edildikleri yerde kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, tüketicinin 10 bin liradan başlayan fiyatlarla ev sahibi olabildiği mobil evin, özellikle usta sorunu yaşanan bölgeler için ideal çözüm sunduğunu bildirdi.

Müşteri beklentilerini de göz önünde bulundurarak hazırladıkları mobil evleri standart olarak 21 metrekare ile birleşimli 84 metrekareyi bulan planlarda ürettiklerini belirten Yüceer, şunları kaydetti:

"Mobil evlerimizi uzun ömürlü kullanım özelliğine sahip yeni nesil konteyner modelimizle üretiyoruz. Müşterilerimiz için ürünün çok sayıda cazip yönü var. Bunlardan en önemlisi siparişle beraber ortalama 5 ila 10 günlük termin aralığında evi kullanıma hazır sevk edebiliyoruz. Özellikle usta sorunu yaşanan bölgelerimiz için çok ideal ev çözümü sunuyoruz. En küçük planımızda iki oda, mutfak alanı, banyo-tuvalet ünite içerisine ergonomik olarak yerleştirilmiş durumda. 3x7, 3x9, 3x12 ve 3x14 metre modellerimiz tek parça olarak sevk ediliyor. Daha çok odalı büyük plan tercihleri için yerinde birleştirme yaparak teslim ediyoruz.

Müşterimiz tüm tesisatlarıyla hazır olan evi, bulunduğu yerdeki ana elektrik ve su şebekelerine bağlantılarını yaparak hemen kullanmaya başlayabilir. Elektrik bulunmayan bölge kullanımları için ürüne rüzgar veya güneş enerjisi üreten solar paneller kullanılarak enerji sağlanabilir. Mobil evlerimizin çatısında 12,5 cm yüksek izolasyon sunan sandviç panel sistem kullanılmakta olup müşteri tercihlerine göre ekstra çatı örtüsü yapılmaktadır."

PARTNERYoutube'ta para basma makinesi yaptı!Youtube'ta para basma makinesi yaptı!
DSİ'den 207 proje ile 42 milyon kişiye AB standartlarında içme ve kullanma suyuDSİ'den 207 proje ile 42 milyon kişiye AB standartlarında içme ve kullanma suyu
Ramazan Bayramı döneminde satış rekoru kırıldıRamazan Bayramı döneminde satış rekoru kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karmod

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Emekli olacaklar dikkat!

Emekli olacaklar dikkat!

3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi

3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi

Soy ağacı hizmeti ardından çifte vatandaşlık başvuruları arttı

Soy ağacı hizmeti ardından çifte vatandaşlık başvuruları arttı

Mehmet Şimşek'ten önemli kur açıklaması

Mehmet Şimşek'ten önemli kur açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hepsiburada’dan KDV indirimi

Hepsiburada’dan KDV indirimi

TGSD: İhracat trenini bu kez kaçırmayacağız

TGSD: İhracat trenini bu kez kaçırmayacağız

YUMBİR Başkanı Afyon: Yumurta KDV yüzde 1'e düşmeli

YUMBİR Başkanı Afyon: Yumurta KDV yüzde 1'e düşmeli

TBB: Kullanılan çeklerin tutarı beş ayda yıllık yüzde 20 arttı

TBB: Kullanılan çeklerin tutarı beş ayda yıllık yüzde 20 arttı

Altan Elmas: Konutta 2018 yılını rekor satışla kapatacağız

Altan Elmas: Konutta 2018 yılını rekor satışla kapatacağız

Erken çıkan bamya üreticiyi mağdur etti

Erken çıkan bamya üreticiyi mağdur etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.