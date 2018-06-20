Yazlıkta yerli kiralıyor, yabancı satın alıyor

İSTANBUL (AA) - RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan, yazlık konutlara ilginin artarak sürdüğünü belirterek, "Yazlık konutta yabancılar satın almayı tercih ederken, yerli turistler arasında kiralama yöntemi öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, yaptığı yazılı açıklamada, turizmdeki hareketliliğin konaklama fiyatlarına yansıdığını, bu durumun da özelikle yazlık evlerin kısa dönem kiralanmasını cazip kıldığını kaydederek, 4 kişilik bir ailenin denize sıfır bir otelde 1 haftalık her şey dahil konaklamasının bedelinin 10 bin TL ile 18 bin TL arasında değiştiğini bildirdi.

Bu durumun yerli turistlerin haftalık ya da aylık yazlık kiralama seçeneklerini değerlendirmelerine neden olabildiğini aktaran Karahan, "Bu anlamda Antalya, İzmir ve Çanakkale’deki yazlıklara olan kiralama taleplerinde geçen yıla kıyasla yüzde 20'ye yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Sadece fiyat değil, bazı bölgelerde turistik tesislerin doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaşması nedeniyle de kiralık yazlık seçeneği düşünülebiliyor." ifadelerini kullandı.