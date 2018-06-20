FİNANS

Yazlıkta yerli kiralıyor, yabancı satın alıyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Karahan: - "Yazlık konutlara ilgi artarak sürüyor. Yazlık konutta yabancılar satın almayı tercih ederken, yerli turistler arasında kiralama yöntemi öne çıkıyor" - "Antalya, İzmir ve Çanakkale’deki yazlıklara olan kiralama taleplerinde geçen yıla kıyasla yüzde 20'ye yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Sadece fiyat değil, bazı bölgelerde turistik tesislerin doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması nedeniyle de kiralık yazlık seçeneği düşünülebiliyor"

İSTANBUL (AA) - RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan, yazlık konutlara ilginin artarak sürdüğünü belirterek, "Yazlık konutta yabancılar satın almayı tercih ederken, yerli turistler arasında kiralama yöntemi öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, yaptığı yazılı açıklamada, turizmdeki hareketliliğin konaklama fiyatlarına yansıdığını, bu durumun da özelikle yazlık evlerin kısa dönem kiralanmasını cazip kıldığını kaydederek, 4 kişilik bir ailenin denize sıfır bir otelde 1 haftalık her şey dahil konaklamasının bedelinin 10 bin TL ile 18 bin TL arasında değiştiğini bildirdi.

Bu durumun yerli turistlerin haftalık ya da aylık yazlık kiralama seçeneklerini değerlendirmelerine neden olabildiğini aktaran Karahan, "Bu anlamda Antalya, İzmir ve Çanakkale’deki yazlıklara olan kiralama taleplerinde geçen yıla kıyasla yüzde 20'ye yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Sadece fiyat değil, bazı bölgelerde turistik tesislerin doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaşması nedeniyle de kiralık yazlık seçeneği düşünülebiliyor." ifadelerini kullandı.

Karahan, talep artışının fiyatlara da etki ettiğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel bir örnek olarak, sezon dışında aylık bin 500 TL'ye kiralanan eşyalı bir konutun kira bedeli, yaz sezonunda 3-4 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Foça, Dikili ve Çandarlı gibi bölgelerde, dubleks veya tripleks yazlıkların sezonluk kira bedeli 6 bin ile 15 bin TL arasında değişiyor. Denize yakınlık ve bina yaşı, fiyatların 30 bin TL’ye kadar çıkmasına neden olabiliyor. Antalya ve çevresi için ise aylık olarak 700 TL'den başlayıp 5 bin TL'ye ulaşan fiyat aralığından söz etmek mümkün."

Karahan, son dönemde yazlık konutta satın almaların özellikle yabancılar tarafından tercih edildiğini kaydederek, yabancı alımlarının döviz kurlarındaki hareketlenmenin arttığı dönemlerde yükselişe geçtiğine dikkati çekti.

PARTNERDünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!Dünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!
Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyorAyçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor
Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyorManavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
RE/MAX

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor

Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor

Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor

Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor

TOKİ'nin emekliler için yaptığı konutlar görücüye çıktı

TOKİ'nin emekliler için yaptığı konutlar görücüye çıktı

Narenciyede yüzde 40 rekolte kaybı bekleniyor

Narenciyede yüzde 40 rekolte kaybı bekleniyor

Bithumb’a siber saldırı: 30 milyon dolar kripto para birimi çalındı

Bithumb’a siber saldırı: 30 milyon dolar kripto para birimi çalındı

Bakan Ağbal: Reformları arka arkaya yapacağız

Bakan Ağbal: Reformları arka arkaya yapacağız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.