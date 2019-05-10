YDA Group'a ATO'dan ödül

Türkiye'nin önemli firmalarından YDA Group'a, en çok kurumlar vergisi ödeyen kuruluşlardan olması sebebiyle Ankara Ticaret Odasınca (ATO) ödül verildi.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, ATO Congresium'da düzenlenen "Ankara'nın En'leri" ödül töreni ve iftar programında, kurumlar vergisi, istihdam, ihracat ve değer katanlar dallarındaki ödüller sahiplerini buldu.

Büyüklükleri ve büyüme hızlarıyla hem Ankara'ya hem de ülke ekonomisine katkıda bulunan firmaların ödüllendirildiği törende, YDA Group da en çok kurumlar vergisi ödeyen firmalardan olması dolayısıyla ödüllendirildi.

Ödülü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, emeklerinin belirtisi olarak gördükleri ödülün her zaman ve her koşulda daha iyisini yapmak için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Ödül almayı onur verici olarak nitelendiren Arslan, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki Türkiye, büyük dinamizm taşıyan, temelleri çok sağlam bir ekonomiye sahip, potansiyeli yüksek bir ülke. Yarattığımız istihdamla, değerlerle ve ödediğimiz vergilerle, her zaman olduğu gibi ülkemizin gelişmesi, büyümesi ve ekonomisinin güçlenmesi için çalışan YDA Group olarak, bundan sonrasında da önceliğimiz var gücümüzle çalışmak olacaktır."

