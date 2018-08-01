FİNANS

Yeditepe, üniversite tercih fuarlarında

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi, aday öğrencilerin üniversite tercihlerini, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, meslek alanlarını tanıyarak yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da 1-12 Ağustos'ta düzenlenen üniversite tercih fuarlarında yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, aday öğrencilerin üniversite tercihlerini, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, meslek alanlarını tanıyarak yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da 1-12 Ağustos'ta düzenlenen üniversite tercih fuarlarında tam kadro yerini alıyor.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite tercih fuarları bu yıl, 1-2 Ağustos'ta Ankara Anfa Altınpark, 4, 5 ve 6 Ağustos'ta İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, 8-9 Ağustos'ta İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi ile 11-12 Ağustos'ta Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

100'e yakın eğitim kurumunun katıldığı ve 50 binin üzerinde öğrencinin ağırlandığı tercih fuarlarında, Yeditepe Üniversitesi 4 yıldır bulunuyor.

Bu yıl da her bir fuarda görevli olan 6 akademisyeni, 1 eğitim danışmanı, 1 eğitim uzmanı ve 2 asistan öğrencisiyle Yeditepe Üniversitesi, toplamda 72 akademisyen, 4 tanıtım uzmanı, 2 eğitim danışmanı ve 20 asistan öğrenciden oluşan kadrosuyla tercih fuarlarında yerini alıyor.

PARTNERO ilginç ayrıntı gözden kaçmadıO ilginç ayrıntı gözden kaçmadı
İTO: Temmuz ayında İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 0.52 arttıİTO: Temmuz ayında İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 0.52 arttı
Antalya turizmde 7 milyonu aştıAntalya turizmde 7 milyonu aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeditepe Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

2019'da emekliler ne kadar zam alacak? İşte en düşük emekli maaşı

2019'da emekliler ne kadar zam alacak? İşte en düşük emekli maaşı

İhracatta temmuz rekoru

İhracatta temmuz rekoru

İşte 2018'in en ucuz ve az yakan otomobilleri

İşte 2018'in en ucuz ve az yakan otomobilleri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Keçeci: Elektrik zammı kaldırılamayacak yük haline geldi

Keçeci: Elektrik zammı kaldırılamayacak yük haline geldi

İTO: Temmuz ayında İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 0.52 arttı

İTO: Temmuz ayında İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 0.52 arttı

Antalya turizmde 7 milyonu aştı

Antalya turizmde 7 milyonu aştı

BTSO Başkanı Burkay: Doğalgaz zammı gözden geçirilmeli

BTSO Başkanı Burkay: Doğalgaz zammı gözden geçirilmeli

İSO/ Bahçıvan: “BOTAŞ, sanayiciye büyük bir şok yaşattı”

İSO/ Bahçıvan: “BOTAŞ, sanayiciye büyük bir şok yaşattı”

TÜRKONFED/Turan: Enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz etkilenecektir

TÜRKONFED/Turan: Enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz etkilenecektir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.