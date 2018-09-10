FİNANS

Yeditepe Üniversitesi gıda mühendisliği Türkiye’de bir ilke imza atıyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi, "disiplinler üstü" bir yaklaşımla yeniden yapılandırılan Gıda Mühendisliği Programı'nı bu yıl hayata geçiriyor

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, "disiplinler üstü" bir yaklaşımla yeniden yapılandırılan Gıda Mühendisliği Programı'nı bu yıl uygulamaya alıyor.

Yeditepe Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin yeniden yapılandırılan Gıda Mühendisliği Programı, Türkiye’de ilk defa uygulanan "disiplinler üstü" bir yaklaşımla bu yıl hayata geçiyor.

Sağlık ve beslenme, gastronomi, sürdürülebilirlik, girişimcilik, işletme alanlarında uzmanlaşma olanağı sağlayan program, zevkli ve tatminkar bir kariyer beklentisi olanların tüm ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek özelliğe sahip.

Yeni program, gıda sektöründe mühendisliğin yanı sıra, yönetim, muhasebe, pazarlama, finans gibi farklı alanlarda çalışma olanağı yakalamak isteyenler için de yeni kapılar aralıyor.

Gıda Mühendisliği Programı, gıda, beslenme ve diyetetik, sağlık alanlarında çalışmak için gereken bilgi ve becerileri bütüncül bir yaklaşımla kazanmak, sağlıklı, kaliteli, güvenli, ekonomik, sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak, geleneksel Türk Mutfağı’na özel yemek tarifleri ile lezzetten fedakarlık etmeksizin daha sağlıklı bir içerik kazandırmak gibi kariyer hedefleri bulunanların da tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Aynı zamanda, toplumu ve bireyleri sağlık, beslenme, güvenli gıda ve sürdürülebilirlik konularında bilgilendirmek, insan sağlığı ve yaşam kalitelerinin yükselmesine, çevrenin korunmasına anlamlı katkıda bulunmak, gerek endüstriyel gıda üretiminde, gerek evde hazırlanan yemeklerin güvenlik ve sürdürülebilirlikten ödün vermeden, tat, kalite ve besin değerinde tutarlılığını öğrenmek isteyenlere de gerekli tüm altyapı sağlanıyor.

Yeditepe Üniversitesi’nin disiplinler üstü, pratik uygulama, problem çözümüne odaklı eğitim yaklaşımına sahip Gıda Mühendisliği Programı, birçok özelliğiyle mevcut programlardan da ayrılıyor.

Programda, endüstriye yönelik sertifika programları ve farklı fakültelerde çift ana dal ve yan dal yapma olanakları bulunuyor. Ayrıca, üniversitenin en güncel teknolojilerle donatılmış laboratuvarlarında, deneyimli akademisyen ve uzmanların denetiminde bizzat yürütülecek eğitici deneylere, endüstri iş birliğiyle yürütülen bilimsel araştırma projelerine katılma imkanı da sunuluyor. Başarılı bir kariyer için gerekli olan, konusunda uzman kişilere ulaşabilmek, iş fırsatlarını yakalamanın da kapılarını aralıyor.

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disiplinler üstü gıda mühendisliği Yeditepe Üniversitesi

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