FİNANS

Yeditepe Üniversitesi, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılını kutlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 13:18 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü bulunan diğer yedi devlet üniversitesinin enstitü yöneticilerini, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı vesilesiyle, 17 Mayıs'ta düzenleyeceği sempozyumda bir araya getirecek

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Milli Mücadele'nin başlangıcı olan 19 Mayıs'ı, 100'üncü yılında 3 büyük etkinlikle kutlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün bulunduğu tek vakıf üniversitesi olan Yeditepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü bulunan diğer yedi devlet üniversitesinin enstitü yöneticilerini, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı vesilesiyle, 17 Mayıs'ta düzenleyeceği sempozyumda bir araya getirecek.

Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tülay Alim Baran öncülüğünde, Bağımsızlığa İlk Adım 100. Yılında Milli Mücadele adıyla düzenlenen sempozyumun açılışında İsmet İnönü'nün torunu Gülsün Bilgehan, Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir ve Ali Fethi Okyar'ın torunu Fethi Okyar birer konuşma yapacak.

Türkiye'de Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün bulunduğu İstanbul, Boğaziçi, Hacettepe, Atatürk, Dokuz Eylül, Ankara ve Erciyes üniversiteleri enstitü yöneticilerinin katılacağı bir oturumun gerçekleştirileceği sempozyumda ayrıca Türkiye'nin çok sayıda üniversitesinden öğretim üyeleri, çeşitli oturumlarda Milli Mücadele'ye ilişkin sunumlar yapacak.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülveli Kaya öncülüğünde, üniversitenin öğretim üyesi 19 akademisyen ve 19 öğrencinin Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı anısına ortaya koyduğu eserlerden oluşan İlk Adım 100. Yıl Koleksiyonu da, 17 Mayıs'ta üniversitenin rektörlük binasında sergilenmeye başlayacak.

Koleksiyon daha sonra Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı il olan Samsun'da sergilenecek. Ardından da milli mücadele rotasında bulunan üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleriyle düzenlenecek ortak sergilerle Türkiye'yi gezecek.

Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında ayrıca Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü Başkanı Prof. Dr. Metin Balay ve bölüm öğretim üyelerinin yönetmenliğinde, 19 bölüm öğrencisinin, 10 oyundan derleyerek oluşturduğu Kırkyama isimli gösteri, yine rektörlük binasında sergilenecek.

PARTNERTuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!Tuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!
'Abone olmak bir tık, ayrılmak bir ömür''Abone olmak bir tık, ayrılmak bir ömür'
Dünya annelerine Antalya'dan 45 milyon dal çiçekDünya annelerine Antalya'dan 45 milyon dal çiçek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeditepe Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması!

TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Abone olmak bir tık, ayrılmak bir ömür'

'Abone olmak bir tık, ayrılmak bir ömür'

Dünya annelerine Antalya'dan 45 milyon dal çiçek

Dünya annelerine Antalya'dan 45 milyon dal çiçek

Ekonomist Onur Doğan'dan gıda fiyatları değerlendirmesi

Ekonomist Onur Doğan'dan gıda fiyatları değerlendirmesi

Askaynak’tan palslı MIG kaynağı için kaynak makinesi tasarımı

Askaynak’tan palslı MIG kaynağı için kaynak makinesi tasarımı

IMF: Teknoloji istihdamda cinsiyet eşitsizliğini artırabilir

IMF: Teknoloji istihdamda cinsiyet eşitsizliğini artırabilir

Yerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştü

Yerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.