İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye’de yazılım mimarisinin geliştirilmesine ve geliştirilen yazılım sistemlerinde millileşmeye katkı sağlamak amacıyla "Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı"nı düzenliyor.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, hızla gelişen teknoloji ve artan müşteri talepleri, daha büyük ve karmaşık yazılım sistemleri ihtiyacını da arttırıyor.

Savunma, uçak, otomotiv, tren yolu sanayileri ve tüketici elektroniği başta olmak üzere birçok endüstrinin bugün ihtiyaç duyduğu karmaşık sistemler, yazılım mimarisi tasarlama ve analiz teknikleri sayesinde geliştirilebiliyor.

Yazılım mühendisliği için anahtar bir kavram olan yazılım mimarisinin Türkiye’de çok fazla bilinmemesi ve kullanılmaması ise büyük ve karmaşık yazılımların geliştirilmesini zorlaştırıyor.

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye’de yazılım mimarisinin geliştirilmesine ve geliştirilen yazılım sistemlerinde millileşmeye katkı sağlamak amacıyla, 29-30 Kasım'da "Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı"nın bu yıl yedincisini düzenleyecek.