Yeditepe Üniversitesi ve TÜBİTAK MAM'dan iş birliği

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında, bilimsel, teknolojik araştırma ve projeler yaparak teknoloji alanında uzman araştırmacılar yetiştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK MAM ile bilim alanında yapılan iş birliğinin imzaları, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan ve Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl tarafından atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, TÜBİTAK MAM'a ait 10 mükemmeliyet merkezinin ve 14 pilot tesisin bulunduğunu belirterek bu merkezlerin üniversitelerin ve sanayinin hizmetinde olduğunu aktardı.

Kılıçaslan, "1972 yılında kurulan MAM'da uygulamalı Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. Çok ciddi bir altyapımız var, bunu paylaşmamız gerekiyor. Bu iş birliği protokolü, birlikte projeler yapılmasına olanak sağlayacak önemli bir protokoldür." ifadelerini kullandı.