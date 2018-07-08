FİNANS

Yeditepe Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

FİNANS HABERLERİ  | 08.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi, 29 Haziran-7 Temmuz'da düzenlediği mezuniyet törenlerinde, 3 bin 464 mezununu yeni yaşamlarına uğurladı

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, 29 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği mezuniyet törenlerinde 13 fakülte ve enstitüden 3 bin 464 mezununu yeni yaşamlarına uğurladı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 akademik yılında mezun olan öğrenciler için düzenlenen törenlerde büyük bir heyecan ve coşku hakimdi. Mezunların ailelerinin de yoğun olarak katıldığı törenler, üniversitenin yeşillikler içindeki kampüsünün etkinlik alanında gerçekleştirildi.

Üniversitenin, 2017-2018 akademik döneminde dereceye giren öğrencilere plaketlerinin verildiği tören ise 7 Temmuz'da düzenlendi. Törene, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Aydın, Prof. Dr. Yeşim Ekinci ve Prof. Dr. İpek Karaaslan, mütevelli heyeti üyeleri ile fakülte dekanları ve bölüm başkanları katıldı.

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- "Bu üniversitenin sahibi hepimiziz"

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, törende yaptığı konuşmada, "Bu üniversitenin sahibi hepimiziz. Ben buranın sahibiyim evet ama manevi sahibiyim. Bu manevi sahiplik, doğrudan büyük Atamızın ruhunun burada yaşatılmasından geliyor. Bir insanın yaşayıp yaşamaması bir tek şeye bağlı; Onu hatırlayan son insan ölünce o da ölür. Türk milleti varoldukça Yeditepeli varoldukça Atatürk yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün ise öğrencilerin aldıkları eğitimin ve Yeditepeli olmanın gelecekte çok önemli başarılara imza atmalarında önayak olacağını bildirdi.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de üniversiteden mezun olan öğrenci sayısının 46 bine ulaştığını anımsattı.

Bingöl, "Bizler sizi öyle yetiştirmişiz ki sizler artık bizlerin sizi izleyeceği noktadasınız. Bundan sonraki hayatınızda, karşılaştığınız her zorlukta, Yeditepe Üniversitesi ailesi sizlerin yanında olacaktır. Hiçbir zaman kimsenin sizleri umutsuzluğa sürüklemesine izin vermeyin." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, 2017-2018 akademik döneminde dereceye giren mezunlarına plaketleri, Bedrettin Dalan, Yusuf Akgün, Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve diğer katılımcıla tarafından verildi.

Öte yandan, halihazırda önemli başarılara imza atmış olan eski Yeditepe Üniversitesi mezunları törene katılarak yeni mezunların heyecanına ortak oldu.

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