FİNANS

Yeditepe Üniversitesi'nde "Tanıtım Günleri" başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 10:14 | Son Güncelleme

1-17 Ağustos'ta düzenlenecek "Tanıtım Günleri"nde, üniversite adayları ve ailelerinin soruları yanıtlanacak

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, aday öğrencilerin üniversite tercihlerini, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, meslek alanlarını tanıyarak yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla "Tanıtım Günleri" düzenliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Tanıtım Günleri", bu yıl 1-17 Ağustos'ta, hafta sonu dahil 09.00 ila 17.30 saatleri arasında üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi Sosyal Tesisler Binası'nın birinci katında gerçekleştirilecek.

Bu süre içinde Yeditepe Üniversitesi kampüsünü ziyaret edecek adaylar, üniversitenin akademisyenleri ve öğrencileri ile tanışarak akademik eğitim, burslar, kampüs olanakları, laboratuvar altyapısı, Erasmus-Exchange anlaşmaları, öğrenci kulüpleri gibi pek çok önemli konuyu yerinde inceleme şansına sahip olacak.

Üniversite adayları, Yeditepe Üniversitesi tarafından geliştirilen "Geleceği Planla" tercih robotunu kullanarak vakıf ve devlet üniversitelerinin son 3 yılını kapsayan kontenjan, başarı sırası, puan, akademisyen sayısı, ders programları ve ücretlerini inceleyerek kendi tercih listelerini oluşturabilecek. Ayrıntılı bilgiye gelecegiplanla.com adresinden ulaşılabiliyor.

Yeditepe Üniversitesi'nin şehir içinden gelecek misafirleri için servis hizmeti de bulunuyor.

Yeditepe Üniversitesi, Ankara İrtibat Bürosu’nda da 7-14 Ağustos'ta üniversite adaylarının yanında olacak.

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