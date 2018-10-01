İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, yeni dönemi, Mahmut Orhan ve Edis'in konser verdiği "Welcome Fest"le karşıladı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi'nin Kayışdağı'ndaki 26 Ağustos Yerleşimi, 28 Eylül Cuma günü Welcome Fest'le şenlendi.
Öğrenci kulüplerinin DJ performanslarının, etkinliklerinin ve stantlarının yoğun ilgi gördüğü festivalde, sabah saatlerinde ilk olarak sahneyi, neşeli sunumuyla Ceyhun Yılmaz aldı. "Sosyal Medya Nasıl Kullanılmaz?" konulu bir stand up gösterisi yapan Yılmaz'dan sonra, Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Halit Yerebakan, sağlıklı yaşamın ipuçlarını öğrencilerle paylaştı.
PAL Station'ın DJ performansları sergilediği festivalde öğrenciler, uzman fizyoterapist Dilek Şahinoğlu önderliğinde yaptıkları pilates ile eğlendi.
Akşam saatlerinde ise Yeditepeli öğrenciler, Edis konseriyle geceye başladı. Konser boyunca gençler, Edis'in şarkılarına eşlik etti. Edis'in ardından Mahmut Orhan sahne aldı.
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