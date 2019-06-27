Yeditepe Üniversitesi'nden Beijing Union Üniversitesi ile iş birliği

İSTANBUL(AA) - Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, Beijing Union Üniversitesi ile yenilenen iş birliği anlaşması kapsamında, eğitimlerinin bir kısmına Pekin’de devam edebilecek.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli ekonomi merkezlerinden Pekin’deki Beijing Union University (Pekin Birliği Üniversitesi) Başkanı Prof. Li Xuewei ve beraberindeki heyet, Yeditepe Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, öğrenci ve akademisyen değişimini de içeren iş birliğinin süresi 5 yıl daha uzatılarak kapsamı genişletildi. Üniversitenin öğrencileri, Beijing Union Üniversitesi ile yenilenen iş birliği anlaşması kapsamında, eğitimlerinin bir bölümünde Pekin'de devam edebilecek.

Pekin Birliği Üniversitesi Başkanı Prof. Li Xuewei, Başkan Yardımcısı Prof. Yang Peng, Uluslararası Değişim ve İşbirliği Bölümü Direktörü Prof. Pang Ming, Lisansüstü İlişkiler Bölümü Direktörü Prof. Wang Jing ve İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Zhu Xin’in bulunduğu heyeti, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Ekinci, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Sermin Örnektekin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Arıkboğa, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Billur Ülger, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Servet Bayram, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şebnem Baydere, Ticari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Alıcı ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nihan Çelebi Ölçüm karşıladı.