Yeditepe ve Waterloo Üniversitesi Lise Yaz Okulu'nu düzenleneyecek

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, Kanada Waterloo Üniversitesi iş birliğiyle, lise öğrencilerinin merak ettikleri mesleklerle ilgili bilgi sahibi olması amacıyla düzenlediği Lise Yaz Okulu, 1 - 13 Temmuz 2018'de gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada, meslekleri, yaşıtlarıyla beraber, uygulamalı ve interaktif bir şekilde öğrenecek olan liseliler, hafta içi her gün Yeditepe Üniversitesi akademisyenleriyle gerçekleşecek akademik derslerin yanı sıra Kanada Waterloo Üniversitesi'nden gelecek olan akademisyenlerinden toplam 24 saat İngilizce dersi alacak.

İş gezileriyle birlikte sosyal sorumluluk kapsamında da gezilere katılacak öğrenciler, hafta sonu gezileri, kampüste çeşitli spor ve öğrenci kulüpleri organizasyonlarıyla zengin bir ortamda eğitimlerini sürdürecek.

Yaz Okulu'na katılacak öğrenciler 13 fakülte, 64 bölüm arasından seçecekleri 4 akademik konu/meslek dersi için 2 hafta boyunca derslere katılacaklar. Sosyal Bilimler veya Fen Bilimleri ağırlıklı 4 ders seçebilecekleri gibi farklı alanlardan da karışık seçim yapabilecekler.

Lise Yaz Okulu bitiminde yüzde 80 devam sağlayan öğrencilere Türkçe ve İngilizce Katılım Belgesi verilecek.

Başvuru süresi 22 Haziran'da sona erecek olan Lise Yaz Okulu'na katılmak isteyen öğrenciler 0216 578 0709 - 0216 578 1651 numaralı telefonlardan ve liseyazokulu.yeditepe.edu.tr adresinden bilgi alabiliyor.

