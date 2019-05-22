YEKA RES-2 yarışmaları 30 Mayıs'ta yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için gerçekleştirilecek Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2) yarışmalarının 30 Mayıs Perşembe günü yapılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, 18 Nisan'da yarışmalar için sunulan başvuru dosyalarının değerlendirildiği belirtildi.

Buna göre, YEKA RES-2 bağlantı bölgelerinde kapasite tahsisi yarışmalarına katılacak şirketler şöyle:

1- Aydın Bağlantı Bölgesi YEKA RES - 2 Yarışması

Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.

Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

Eze İnşaat AŞ

İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ

2- Muğla Bağlantı Bölgesi YEKA RES - 2 Yarışması

Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.

Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

Eze İnşaat AŞ

İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ

3- Balıkesir Bağlantı Bölgesi YEKA RES - 2 Yarışması

Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.

Beyçeli̇k Elewan Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Üreti̇m AŞ