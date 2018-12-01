FİNANS

YEKDEM 2019'da 777 tesise destek verecek

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 12:24 | Son Güncelleme

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması kapsamında 20 bin 921 megavatlık kurulu güce sahip 777 tesis teşviklerden faydalanabilecek

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) gelecek yıl toplam 20 bin 921 megavat kurulu gücü bulunan 777 tesis yararlanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sitesinde yer alan "2019 Yılı Nihai YEK Listesi" ile mekanizma kapsamında teşviklerden yararlanacak tesisler açıklandı.

Buna göre, 2019'da toplam 20 bin 921 megavat kurulu güce sahip 777 tesis YEKDEM ile teşvik edilecek. Bu tesislerin lisanslarına kaydedilen yıllık elektrik üretim miktarı ise toplam 81 milyar 431 milyon 695 bin kilovatsaat olarak hesaplanıyor.

Söz konusu mekanizma ile yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi yapan elektrik santrallerine destek veriliyor. Destek sağlanan tesislerin listesi her yıl güncelleniyor.

Bu yıl toplam 19 bin 400 megavat kurulu gücü bulunan 708 tesise destek sağlanırken, 2017'de toplam 17 bin 400 megavat kurulu gücü bulunan 647 tesise teşvik verilmişti.

YEKDEM kapsamındaki yenilenebilir enerji tesislerinden elde edilen elektriğin kilovatsaatı başına rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar cent, jeotermal için 10,5 dolar cent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar cent teşvik veriliyor. Bu teşvikler, yerli ekipman kullanımına göre ufak çapta değişiklikler gösterebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM

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