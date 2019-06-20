"YEKDEM için uzatma ışığı yakıldı"

İZMİR (AA) - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması'nın (YEKDEM) 2020 Aralık sonrasına belki daha düşük tarifeyle uzatılacağı konusunda bize bir ışık yakıldı. Bu sevindirici ama bu kararın bir an önce alınması lazım." dedi.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez ve Fatih Kacır'ın katılımıyla ve "İzmir Rüzgarı" başlığıyla düzenlenen Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı'nın açılışında konuşan Yıldırım, Türkiye'nin rüzgarda kurulu gücünün 7 bin 400 megavat gibi çok ciddi seviyeye geldiğini, ülke olarak öğrenme aşamasını tamamladıklarını, artık ikinci fazda büyüme aşamasına geçilmesi gerektiğini belirtti.

Geçen yıl devreye alınan kurulu gücün 490 megavatta kaldığını, bu rakamın 2015'de bin 500 megavat seviyesinde olduğuna dikkati çeken Yıldırım, 2011'den sonra yatırımların bir çan eğrisi çizdiğini gördüklerini ifade etti.

Sektördeki büyümenin neden sürekli hale gelmediğinin tespiti için ilgili bakanlıkların katılımıyla bir toplantı düzenlemek istediklerini anlatan Yıldırım, "Biz rüzgar sektöründe Türkiye'de kırmızı bayrak kaldırma gerekliliğini görüyoruz. Bu farkındalığı yaratmalıyız. Aksi taktirde el birliğiyle kurduğumuz sektörün yavaş yavaş önemini yitirmeye doğru gittiğini görüyoruz." diye konuştu.