FİNANS

Yem ham maddelerinin gümrük vergileri sıfırlandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

Besicilik maliyetlerinin ve et fiyatlarının makul düzeyde seyretmesi amacıyla yem ham maddelerinin gümrük vergileri sıfır olarak belirlendi - Ayçiçeği tohumunda uygulanan gümrük vergisi yüzde 27'den yüzde 13'e çekildi

Besicilikte kullanılan yem ham maddelerinin gümrük vergileri sıfırlandı.

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İthalat Rejimi Kararı'nda yer alan bazı maddelerin gümrük vergilerinde değişikliğe gidildi.

Ayçiçek yağının iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması amacıyla ayçiçeği tohumunda uygulanan gümrük vergisi yerli üretim üzerinde olumsuz etki yaratmayacak şekilde yüzde 27'den yüzde 13'e çekildi.

Ayrıca, besicilik maliyetlerinin ve et fiyatlarının makul düzeyde seyretmesi amacıyla yem ham maddelerinin gümrük vergileri sıfır olarak belirlendi.

Öte yandan, İthalat Rejimi Kararı'nda "Gelişme Yolundaki Ülke" statüsünde olan Moğolistan "En Az Gelişmiş Ülkeler" listesine alındı.

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