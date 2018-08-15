FİNANS

Yem sanayicilerinden "dolarla satış" iddialarına yanıt

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

Türkiyem-Bir Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş: - "Dolarla yem satıldığı iddiaları kötü amaçlı. Yemde dolarla satış yoktur, bu tür şeylerin tamamen karşısındayız"

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (Türkiyem-Bir) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş, dolarla yem satıldığı iddialarının kötü amaçla ortaya atıldığını ifade ederek, "Yemde dolarla satış yoktur. Bu tür şeylerin tamamen karşısındayız." dedi.

Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yem satışlarına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Yem satışlarının dolar üzerinden yapıldığı söylentisinin kötü amaçlı olduğunu belirten Karakuş, iddiaları yalanladı. Karakuş, "Yemde dolarla satış yoktur. Bu söylentiler yalan. Bu tür şeylerin tamamen karşısındayız. Biz bunu saçmalık olarak değerlendiriyoruz. Böyle bir şey yok. Biz milliyiz derken bir taraftan da dolarla satış yapıyorsak vay halimize. Bu milli bir duruş değildir." ifadesini kullandı.

Bu şekilde satış yapılmasının teknik olarak da mümkün olmadığına işaret eden Karakuş, "dolarla yem satışı" ifadesinin üzerinde konuşulmasını bile doğru bulmadığını vurguladı. Karakuş, "Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil." dedi.

Karakuş, Türkiye'de yılda 25 milyon ton yem üretildiğini dile getirerek, bu üretimin yaklaşık 10 milyon tonunun kanatlı sektörü, geriye kalanının ise büyükbaş hayvanlara yönelik yapıldığını bildirdi.

Yem üreticilerinin besicilere vadeli yem sattığına dikkati çeken Karakuş, "Ortalama 90 gün vadeli yem satıyoruz. Bu vadenin karşılığı biz aslında büyükbaş sektörünü 7,5 milyar lira civarında finanse ediyoruz." diye konuştu.

Karakuş, yem ham maddelerinin yaklaşık yarısının ithal edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yem üreticileri şu an zarar ediyor ama üretime ara verecek değiliz. Üretime devam ediyoruz. Hiçbir yemci gelen üreticisine 'Yem vermem, ben sana yem satmam.' demiyor. Biz stoklarımızdaki malları kullanıyoruz. Yemde hiçbir sıkıntı yok, isteyen istediği yerden istediği kadar yem alabilir. Yem fiyatlarında dolardan kaynaklanan bir yük var üzerimizde ama emin olun biz bunun yarısını bile yansıtmadık henüz."

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dolar TÜRKİYEM-BİR Ülkü Karakuş

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