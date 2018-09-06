FİNANS

Yemde maliyet artışına müdahale talebi

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Başkanı Sait Koca: - "TMO'nun yükselen yem fiyatlarına müdahale etmesi gerekli" - Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş: - "TMO, dünya fiyatlarının altında piyasaya ham madde sürerek müdahalede bulunmalı. Alınacak tedbirlerle piyasadaki anormal durum 3-4 ayda dengeye ulaşır"

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, Toprak Mahsulleri Ofisinin TMO) yükselen yem fiyatlarına müdahale etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Sait Koca, AA muhabirine, son dönemde piliç ürünlerindeki fiyat artışlarının kurdaki spekülasyona bağlı maliyet artışlarından kaynaklandığını savundu.

Üretimin önemli bölümünün ithal girdilerle sağlandığını aktaran Koca, üretimde kullanılan mısırın ise önemli bölümünün yerli üretimden karşılandığını ancak burada da fiyatların arttığını iddia etti. Koca, "Kura bağlı olarak ithal girdilerinin fiyatı arttı ama yerli mısırın fiyatı niye artıyor? Yerli mısırı tonu 950 liraya mal ediyorduk. Bugün bin 300 - bin 400 lira rakamları telaffuz ediliyor. Fiyatlar düştüğünde müdahale eden TMO'nun yükselen fiyatlara da müdahale etmesi gerekli." diye konuştu.

Girdi maliyetlerindeki artışın fiyatlara aynı oranda yansıtılmadığını söyleyen Koca, "Ürettiğimizi satmak zorundayız. Fiyata aynen yansıtmamız mümkün değil." dedi.

- "İtidalli olmamız gerek"

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş da TMO'nun dünya fiyatlarının altında piyasaya ham madde sürerek müdahalede bulunmasını beklediklerini kaydetti. Karakuş, "Tarife kontenjanı yetkisi ve Hazine desteğiyle TMO'nun dünya piyasasından 3 milyon ton arpa, buğday, mısır gibi ham madde ürünlerini ithal etmesini istiyoruz. Kısa vadede netice alınacağını düşünüyoruz. İtidalli olmamız gerek. Alınacak tedbirlerle piyasadaki anormal durum 3-4 ayda dengeye ulaşır." ifadesini kullandı.

PARTNER17 kiloluk ceket ağır geldi17 kiloluk ceket ağır geldi
Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacakNesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak
Trakya'da girişimcilik ekosistemi: İnovasyon çalışmalarına binlerce kişi katıldıTrakya'da girişimcilik ekosistemi: İnovasyon çalışmalarına binlerce kişi katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BESD-BİR piliç sektörü tavuk eti TÜRKİYEM-BİR Ülkü Karakuş

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Akıl alır gibi değil! Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Akıl alır gibi değil! Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 6 Eylül dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 6 Eylül dolar yorumları

Sanayi Bakanlığı 29 ithal ürün için toplatma kararı aldı

Sanayi Bakanlığı 29 ithal ürün için toplatma kararı aldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi

ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi

Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak

Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak

Trakya'da girişimcilik ekosistemi: İnovasyon çalışmalarına binlerce kişi katıldı

Trakya'da girişimcilik ekosistemi: İnovasyon çalışmalarına binlerce kişi katıldı

HSBC: Türkiye’de üniversite öğrencilerinin zamanı dersten çok işte geçiyor

HSBC: Türkiye’de üniversite öğrencilerinin zamanı dersten çok işte geçiyor

Eczacıbaşı Türkiye’nin ilk inovasyon ve girişimcilik programını başlattı

Eczacıbaşı Türkiye’nin ilk inovasyon ve girişimcilik programını başlattı

Makina ihracatında kilogram başına fiyat 6.2 dolara yükseldi

Makina ihracatında kilogram başına fiyat 6.2 dolara yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.