Yemde maliyet artışına müdahale talebi

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, Toprak Mahsulleri Ofisinin TMO) yükselen yem fiyatlarına müdahale etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Sait Koca, AA muhabirine, son dönemde piliç ürünlerindeki fiyat artışlarının kurdaki spekülasyona bağlı maliyet artışlarından kaynaklandığını savundu.

Üretimin önemli bölümünün ithal girdilerle sağlandığını aktaran Koca, üretimde kullanılan mısırın ise önemli bölümünün yerli üretimden karşılandığını ancak burada da fiyatların arttığını iddia etti. Koca, "Kura bağlı olarak ithal girdilerinin fiyatı arttı ama yerli mısırın fiyatı niye artıyor? Yerli mısırı tonu 950 liraya mal ediyorduk. Bugün bin 300 - bin 400 lira rakamları telaffuz ediliyor. Fiyatlar düştüğünde müdahale eden TMO'nun yükselen fiyatlara da müdahale etmesi gerekli." diye konuştu.

Girdi maliyetlerindeki artışın fiyatlara aynı oranda yansıtılmadığını söyleyen Koca, "Ürettiğimizi satmak zorundayız. Fiyata aynen yansıtmamız mümkün değil." dedi.