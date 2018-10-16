FİNANS

Yeme "doğallık" kattı, ihracat kapısını açtı

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 11:08 | Son Güncelleme

İzmirli kadın girişimci Aylin Şensabah, KOSGEB'den aldığı desteklerle kurduğu doğal yem katkı maddesi üreten işletmesini önce büyüterek istihdam sağladı, ardından ihracatla yurt dışına açıldı - Ziraat Mühendisi Aylin Şensabah: - "Çoğunlukla yurt dışından gelen yem katkı maddelerini, antibiyotiklere alternatif olarak tamamen doğal aromatik ve tıbbi amaçlı kekik, portakal ve okaliptüs gibi bitkilerden elde edilen esansiyel yağlarla yapıyoruz" - "Ürünlerimiz ithal yem maddeleriyle kıyaslandığında yüzde 50-60 fiyat avantajı sağlıyor. Şu anda Pakistan, Mısır, Sri Lanka'ya ihracat yapıyoruz ve gelecekte 10 ülkeye daha ürünlerimizi satmayı hedefliyoruz"

MEHTAP YILMAZ - İzmirli kadın girişimci Aylin Şensabah, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı desteklerle kurduğu doğal yem katkı maddesi üreten işletmesini önce büyüterek istihdam sağladı, ardından ihracatla yurt dışına açıldı.

Şirketlere KOBİ finansman, laboratuvar, girişimcilik, Ar-Ge, teknolojik üretim, yerlileştirme, iş geliştirme, büyüme ve uluslararasılaşma gibi alanlarda destekler sunan KOSGEB, yardımların işletmelere ulaşması noktasında kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyor.

KOSGEB desteğiyle şirketini kuran, büyüten ve yurt dışına açılan İzmirli kadın girişimci Şensabah, AA muhabirine, çoğunlukla yurt dışından ithal edilen yem katkı maddelerini yurt içinde üreten firmasının, gelişim öyküsünü anlattı.

Ziraat Fakültesinden 1991 yılında mezun olan Şensabah, eğitimi sonrasında dil öğrenmek için İngiltere'ye gittiğini ve dönüşünde Türkiye'de dış ticaret yapan kurumsal bir işletmede tarım ürünleri departmanında çalışmaya başladığını söyledi. Çalıştığı firmada ithalat ve ihracat işlemlerini öğrenen Şensabah, 2011 yılında 50 bin lira sermayeyle doğal yem katkı maddesi üreten firmalarını kurduklarını bildirdi. İzmir'de, 70 metrekarelik kiralık bir dükkanda, 1 elemanla faaliyete başladıklarını belirten Şensabah, 2015 yılında ise 640 metrekarelik bir işletme satın alarak, 8 personele istihdam sağlar hale geldiklerini kaydetti.

- "Hedef 10 ülkeye ihracat"

İşin başlangıcında devletin ne gibi destekler verdiğini araştırırken, KOSGEB desteklerinden haberdar olduklarını dile getiren Şensabah, kadın girişimcilere açılan eğitime katıldığını ve işletmesinin gelişim süreci boyunca diğer destek programlarından da yararlandığını ifade etti. Gelinen noktada şirketin sermayesinin 500 bin liraya ulaştığına dikkati çeken Şensabah, yurt içinde yaklaşık 50 şirkete ürün sattıklarını ve müşterilerinin içinde Türkiye'nin önde gelen damızlık firmaları, balık yemi fabrikaları ile büyükbaş üretim tesisleri bulunduğuna işaret etti. Türkiye genelinde temsilcilik vermeye başladıklarını da bildiren Şensabah, ihracatta hedef pazarlarının da Arap ve Kuzey Afrika ülkeleri olduğunu belirtti.

Pakistan, Mısır, Sri Lanka'ya ihracat yaptıklarını ve gelecekte 10 ülkeye daha ürünlerini satmayı hedeflediklerinin altını çizen Şensabah, şöyle konuştu:

"Yeme ya da suya katılan, hayvanların sindirimi kolaylaştıran ve bağırsaktaki emilimi artırarak, hücrelere daha kolay yayılım sağlayan katkı maddelerinin birçoğu, yurt dışından geliyor. Biz yem katkı maddelerini, antibiyotiklere alternatif olarak tamamen doğal aromatik ve tıbbi amaçlı kekik, portakal ve okaliptüs gibi bitkilerden elde edilen esansiyel yağlarla yapıyoruz. Ürünlerimiz ithal yem maddeleriyle kıyaslandığında yüzde 50-60 fiyat avantajı sağlıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Aylin Şensabah KOSGEB yem

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