Yemek kurslarına ilgi artıyor

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Ekonomik büyüme ve sosyokültürel değişimlerle ev dışı gıda tüketim harcamalarının yükselmesi yemek kurslarına talebi artırırken, özel kurumların profesyonel eğitimlerinin yanı sıra, hobi kursları da katılımcıların ilgi odağı haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, lokanta ve otellerin toplam hane halkı tüketim harcamalarındaki payı 2017'de yüzde 6,2 iken geçen yıl yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, hane halkı başına söz konusu kalemlerde aylık ortalama harcama 235 liradan 290 liraya, fert başına harcama 114 liradan 142 liraya yükseldi. Ekonomik büyüme ve sosyokültürel değişimlere paralel olarak ev dışı gıda tüketim harcamalarının pazar büyüklüğü giderek artarken, sektörün iş gücü talebi üniversitelerin gastronomi bölümleriyle profesyonel aşçılık kurslarından karşılanıyor. Restoranlardaki yemekleri kendisi yapmak isteyenlerin tercihi de gastronomi kursları oluyor. Özel kursların profesyonel eğitimlerinin yanı sıra, aşçılık, pastacılık, ekmekçilik, pizzacılık gibi eğitimleri hobi olarak almak isteyenler bu kurslardan faydalanıyor.

Amatör eğitim ücretlerinin ders başına 100-150 liradan başladığı, 1 yıla yakın süren profesyonel eğitim ücretlerinin 30-40 bin lirayı bulduğu kurslar sonunda katılımcılara sertifika veriliyor. Restoran ve otellerde işe alımlarda aşçıların sertifikalarının bulunması tercih sebebi oluyor. - "Akademisyen ihtiyacı da var" Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik refahın artması ve sosyalleşmeyle birlikte dışarıda geçirilen zamanın arttığını, bunun da ev dışı yemek sektörünün hızla büyümesine neden olduğunu söyledi. Türkiye'de aşçılık okullarının ve gastronomi bölümlerinin giderek arttığını belirten Turgut, "Türkiye'de bundan birkaç sene önce 15 okul varken şu an 76 lisans bölümü oldu. Medyada sürekli yemek programı benzeri yapımların yer alması insanların ilgisini çekiyor ve ekonomik beklenti içine giriyorlar. Bu alanda da zaten boşluk var. Sektör şu ana kadar 'alaylı' dediğimiz kişilerin elindeydi, şimdi üniversitelere yayılmaya başladı." dedi.