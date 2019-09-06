FİNANS

Yemek kurslarına ilgi artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Ev dışı gıda tüketim harcamalarının yükselmesi yemek kurslarına talebi artırırken, özel kurumların profesyonel eğitimlerinin yanı sıra, hobi kursları da ilgi odağı oldu - Amatör eğitim ücretlerinin ders başına 100-150 liradan başladığı ve 1 yıla yakın süren profesyonel eğitim ücretlerinin 30-40 bin lirayı bulduğu kurslar sonunda katılımcılara sertifika veriliyor - Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Turgut: - "Medyada sürekli yemek programı benzeri yapımların yer alması insanların ilgisini çekiyor ve ekonomik beklenti içine giriyorlar" - "Artık insanlar sinemaya gitmek yerine 2-3 saatliğine 'mutfak workshopları'na katılıp hem bir şeyler öğreniyorlar hem eğleniyorlar hem de karınlarını doyuruyorlar. Workshoplar artık büyük şirketlerde motivasyon aracı olarak da kullanılmaya başlandı"

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Ekonomik büyüme ve sosyokültürel değişimlerle ev dışı gıda tüketim harcamalarının yükselmesi yemek kurslarına talebi artırırken, özel kurumların profesyonel eğitimlerinin yanı sıra, hobi kursları da katılımcıların ilgi odağı haline geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, lokanta ve otellerin toplam hane halkı tüketim harcamalarındaki payı 2017'de yüzde 6,2 iken geçen yıl yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, hane halkı başına söz konusu kalemlerde aylık ortalama harcama 235 liradan 290 liraya, fert başına harcama 114 liradan 142 liraya yükseldi.

Ekonomik büyüme ve sosyokültürel değişimlere paralel olarak ev dışı gıda tüketim harcamalarının pazar büyüklüğü giderek artarken, sektörün iş gücü talebi üniversitelerin gastronomi bölümleriyle profesyonel aşçılık kurslarından karşılanıyor.

Restoranlardaki yemekleri kendisi yapmak isteyenlerin tercihi de gastronomi kursları oluyor. Özel kursların profesyonel eğitimlerinin yanı sıra, aşçılık, pastacılık, ekmekçilik, pizzacılık gibi eğitimleri hobi olarak almak isteyenler bu kurslardan faydalanıyor.

Amatör eğitim ücretlerinin ders başına 100-150 liradan başladığı, 1 yıla yakın süren profesyonel eğitim ücretlerinin 30-40 bin lirayı bulduğu kurslar sonunda katılımcılara sertifika veriliyor. Restoran ve otellerde işe alımlarda aşçıların sertifikalarının bulunması tercih sebebi oluyor.

- "Akademisyen ihtiyacı da var"

Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik refahın artması ve sosyalleşmeyle birlikte dışarıda geçirilen zamanın arttığını, bunun da ev dışı yemek sektörünün hızla büyümesine neden olduğunu söyledi.

Türkiye'de aşçılık okullarının ve gastronomi bölümlerinin giderek arttığını belirten Turgut, "Türkiye'de bundan birkaç sene önce 15 okul varken şu an 76 lisans bölümü oldu. Medyada sürekli yemek programı benzeri yapımların yer alması insanların ilgisini çekiyor ve ekonomik beklenti içine giriyorlar. Bu alanda da zaten boşluk var. Sektör şu ana kadar 'alaylı' dediğimiz kişilerin elindeydi, şimdi üniversitelere yayılmaya başladı." dedi.

Turgut, bu konuda üniversitelerde de akademisyen ihtiyacı bulunduğuna dikkati çekerek, gastronomi bölümü okuyanların yüksek lisanstan sonra akademide çalışabilmesinin yanı sıra, hava yolu şirketleri, oteller ve gemiler gibi çeşitli yerlerde istihdam oranının yüksek olduğunu bildirdi.

Belirli bir yaşı aşmış kişilerin tekrar üniversite okumak yerine yemek kurslarını tercih ettiğine işaret eden Turgut, şöyle konuştu:

"Üniversitelerde verilen eğitimlerin sektör-üniversite birliği açısından daha kaliteli olduğunu düşünüyorum ama bu noktada Türkiye'de en önde gelen okuldan diploma almanın bedeli çok yüksek. Kursların ortalama ücretleri 30-40 bin lira civarında."

Turgut, Başkent Üniversitesi çatısı altında Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezini (TÜMAR) kurdukları bilgisini vererek, kar amacı gütmeden halkı bilinçlendirmeyi amaçladıklarını, bu yüzden daha uygun fiyatlı kurs verdiklerini dile getirdi.

- "Sinema yerine 'mutfak workshopları'na gidiyorlar"

Gastronomi konusunda üniversitelerin dışında aşçılık kursları ve workshoplara da ilginin yoğun olduğuna dikkati çeken Turgut, şunları kaydetti:

"Artık insanlar sinemaya gitmek yerine 2-3 saatliğine 'mutfak workshopları'na katılıp hem bir şeyler öğreniyorlar hem eğleniyorlar hem de karınlarını doyuruyorlar. Workshoplar artık büyük şirketlerde motivasyon aracı olarak da kullanılmaya başlandı. İnsanlar bunu bir sosyalleşme ve motivasyon aracı olarak değerlendiriyor, şirket içi beraberlik de bu şekilde sağlanıyor."

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı
Turizmde eylül beklentisi çift haneli büyümeTurizmde eylül beklentisi çift haneli büyüme
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkent Üniversitesi gastronomi yemek kursları

En Çok Okunan Haberler

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Bakan açıkladı! Ödemeler başladı

Bakan açıkladı! Ödemeler başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pegasus’un insan kaynakları uygulamalarına 2 ödül

Pegasus’un insan kaynakları uygulamalarına 2 ödül

Turizmde eylül beklentisi çift haneli büyüme

Turizmde eylül beklentisi çift haneli büyüme

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den 5 ödül

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den 5 ödül

Pegasus Hava Yolları'na Altın Baykuş Ödülü

Pegasus Hava Yolları'na Altın Baykuş Ödülü

AGED / Saral: Hurda kağıt ithalatına kota sektörü geriletir

AGED / Saral: Hurda kağıt ithalatına kota sektörü geriletir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.