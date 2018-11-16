FİNANS

Yemek şirketlerine "rekabet ihlali" cezası

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 14:46 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulunca, yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren Sodexo, Edenred ve Network Servisleri AŞ'ye rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle 7,7 milyon lira idari para cezası verildi

Rekabet Kurulunca, yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren 3 şirkete rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle 7,7 milyon lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Edenred Kurumsal Çözümler, Multinet Kurumsal Hizmetler, Network Servisleri, Set Kurumsal Hizmetler, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri ve Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin rekabeti ihlal edip etmediklerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca, Sodexo, Edenred ve bunların kurdukları Network Servisleri AŞ'nin koordinasyon doğurucu faaliyetleriyle rekabeti ihlal ettikleri kanaatine ulaşıldı.

Bu kapsamda, adı geçen teşebbüslerden Sodexo'ya 3,2 milyon lira, Edenred'e 3,9 milyon lira, Network Servisleri'ne ise 624 bin lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Edenred Network Servisleri Rekabet Kurulu Sodexo

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