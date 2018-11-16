FİNANS

"Yemekmatik" sektöre katkı sağlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 15:56 | Son Güncelleme

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Yenice: - "Dünyada ilk defa bir federasyon milli ve yerli yemek kartının çıkmasına imza attı. Yemek kartımızI geçtiğimiz günlerde kullanıma arz ettik. İlk 6 ay içerisinde 50 bin üye iş yerimizde, 2019 sonunda ise 130 bin üye iş yerimizde bu kartın kullanımı ile hem ülke ekonomisine hem de sektörün temsilcilerine önemli katkılar sağlanacağını düşünüyoruz"

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Yenice, federasyon tarafından geliştirilen, yerli ve milli ilk kart olan ve herhangi bir komisyon bedeli olmayan "Yemekmatik" kartının gün geçtikçe yaygınlaştığını ve kullanımının arttığını söyledi.

Yenice, Düzce'de bir araya geldiği federasyon yetkilileriyle düzenlediği toplantıda, hizmete sunulan "Yemekmatik" kartını tanıttı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yenice, Türk Esnaf ve Sanatkar teşkilatının önemli bir parçası olan lokantacı ve pastacıların yıllardır yemek çekleriyle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşadığını söyledi.

Yenice, şöyle konuştu:

"Dünyada ilk defa bir federasyon milli ve yerli yemek kartının çıkmasına imza attı. Yemek kartımızı geçtiğimiz günlerde kullanıma arz ettik. İlk 6 ay içerisinde 50 bin üye iş yerimizde, 2019 sonunda ise 130 bin üye iş yerimizde bu kartın kullanımı ile hem ülke ekonomisine hem de sektörün temsilcilerine önemli katkılar sağlanacağını düşünüyoruz."

Kartın alışılmış veya bugüne kadar kullanılmış yemek kartlarından farklı olduğuna değinen Yenice, "Bu kapalı devre bir karttır. Yemek dışında kredi kartı gibi kullanılmaktadır. Tüketicilere çok ciddi olanaklar sağlıyor. Bonus kazandırıyor. Bazı işletmelerde ucuzluklar ve iskontolar sağlıyor. Anlaşmalı şirketlerde ucuz yemek fırsatı veriyor. Sektörün içinde sorunlarla yoğurulmuş insanlar olarak işin tahlilini iyi yaptık. Hiçbir boşluğa yer bırakmadan, sektör ve ülke menfaatleri doğrultunda bir çalışma. Ülkemizin ciddi ekonomik seferberlik ilan ettiği bu günlerde yerli ve milli bir kart çıkarmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri de katıldı.

PARTNER7 günde göbek yağlarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?7 günde göbek yağlarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?
Bakan Pekcan: Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğizBakan Pekcan: Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz
BCCT/Gaunt: Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ihracatta  8.2 milyon pound kazandırdıBCCT/Gaunt: Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ihracatta  8.2 milyon pound kazandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aykut Yenice düzce

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

18 yılda 23 günlük yıllık izin Yargıtay'a takıldı

18 yılda 23 günlük yıllık izin Yargıtay'a takıldı

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Müjde! Akaryakıta indirim geliyor (Fiyatlara yansıyacak mı?)

Müjde! Akaryakıta indirim geliyor (Fiyatlara yansıyacak mı?)

Üniversite öğrencilerine yaz tatilinde iş müjdesi

Üniversite öğrencilerine yaz tatilinde iş müjdesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan: Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz

Bakan Pekcan: Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz

BCCT/Gaunt: Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ihracatta  8.2 milyon pound kazandırdı

BCCT/Gaunt: Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ihracatta  8.2 milyon pound kazandırdı

Bakan Varank: Hibrit ve elektrikli araçları desteklemeye devam edeceğiz

Bakan Varank: Hibrit ve elektrikli araçları desteklemeye devam edeceğiz

Bu yöntemler fatura düşürüyor

Bu yöntemler fatura düşürüyor

Edirneli üretici, çeltik fiyatının geç açıklanmasından dertli

Edirneli üretici, çeltik fiyatının geç açıklanmasından dertli

Aytemiz’den yakıt alana 30 TL’ye varan Bonus fırsatı

Aytemiz’den yakıt alana 30 TL’ye varan Bonus fırsatı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.