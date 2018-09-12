ADEN (AA) - MURAD EL-UREYFİ - Yemen'de iç savaşın ardından yerel para birimi riyaldeki değer kaybı nedeniyle yaşanan ekonomik kriz halka ve esnafa büyük zorluk yaşatıyor.
AA muhabirine konuşan Yemenli öğretmen Emel es-Selvi, savaş başladığından beri dolardaki anormal artış nedeniyle bazı ürünlerdeki fiyat artışının yüzde 300 olduğunu söyledi.
Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da öğretmenlik yapan Selvi, hayatın tahammül edilemez bir hale dönüştüğünü, fiyatlarda çılgınca bir artış yaşandığını söyledi.
- Ekmek küçüldü
Satışa sunulan ekmeğin hacminin 4'te 3 oranında düştüğünü, 1 yumurtanın 70, 1 çuval unun 14 bin, 1 kilo pirincin ise 600 riyal olduğunu anlatan Selvi, "Nasıl yaşayacağız bilmiyorum. Maaşlarımız eridi. Sana hükümeti ve Husiler bize bir şey bırakmadı." dedi.
Yemenli tüccar Ahmed eş-Şimeyri fiyatların günbegün yükseldiğini, alım satım sürecinde zarar ettiklerini kaydetti.
Şimeyri, insanların temel tüketim maddelerindeki artıştan tüccarların sorumlu olduğunu düşündüklerini ve kendilerine karşı öfkeli olduklarını belirterek, asıl sorunun riyalin her geçen gün değer kaybetmesi olduğunu dile getirdi.
Dükkanının önünde volta atan parfüm satıcısı Cemil ed-Dıbii, önceleri dükkanının çok kalabalık olduğunu, hatta yoğunluktan bazı müşterileri görmezden gelmek zorunda kaldığını anlattı.
Dıbii, fiyatlardaki artış nedeniyle artık insanların çarşıya dahi çıkmadığını, dükkana konuşmak için bile kimsenin uğramadığını ifade etti.
- Çok sayıda iş yeri ve döviz bürosu kapılarını kapattı
Aden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ebu Bekir Baabid, krizin dövize yönelik talebin artmasına karşı Yemen riyalinin değer kaybetmesinden kaynaklandığını, hükümetin ve Merkez Bankasının krizle başa çıkma konusunda başarısız olduğunu belirtti.
Baabid, "Hükümet ve Merkez Bankası ekonomik krizle başa çıkma konusunda ciddi olmadı. Tüccarlara ithalat konusunda vaatlerde bulundu ancak bunda da başarısız oldu. Tüccarlar da dövizi karaborsadan aldı." diye konuştu.
Yemen'de meşru hükümetin kontrolündeki bölgelerde 2 Eylül'den beri pahalılık nedeniyle çıkan protestolar sivil itaatsizliğe dönüşmüştü.
Çok sayıda iş yeri ve döviz bürosu kapılarını kapatırken, geçen hafta Hadramevt'in merkezi Mukelle kentinde güvenlik güçleri ile halkın karşı karşıya gelmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.
Hükümet geçen çarşamba günü riyalin değerini korumak için gerilimin düşürülmesi, güvenliğin artırılması, liman ve havaalanlarındaki sorunların giderilmesi, sivil havacılığın iyileştirilmesi, temel tüketim maddelerinin ve petrol ürünlerinin ihracat ve ithalatının yasaklanması, bunun ancak bankadan alınacak bir belgeyle yapılmasına müsaade edilmesi, Merkez Bankasının onayı olmaksızın bir kişinin 10 bin dolardan fazla dövizi yurt dışına çıkarmasının yasaklanması gibi önlemler almıştı.
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