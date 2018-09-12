ADEN (AA) - MURAD EL-UREYFİ - Yemen'de iç savaşın ardından yerel para birimi riyaldeki değer kaybı nedeniyle yaşanan ekonomik kriz halka ve esnafa büyük zorluk yaşatıyor.

AA muhabirine konuşan Yemenli öğretmen Emel es-Selvi, savaş başladığından beri dolardaki anormal artış nedeniyle bazı ürünlerdeki fiyat artışının yüzde 300 olduğunu söyledi.

Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da öğretmenlik yapan Selvi, hayatın tahammül edilemez bir hale dönüştüğünü, fiyatlarda çılgınca bir artış yaşandığını söyledi.

- Ekmek küçüldü

Satışa sunulan ekmeğin hacminin 4'te 3 oranında düştüğünü, 1 yumurtanın 70, 1 çuval unun 14 bin, 1 kilo pirincin ise 600 riyal olduğunu anlatan Selvi, "Nasıl yaşayacağız bilmiyorum. Maaşlarımız eridi. Sana hükümeti ve Husiler bize bir şey bırakmadı." dedi.

Yemenli tüccar Ahmed eş-Şimeyri fiyatların günbegün yükseldiğini, alım satım sürecinde zarar ettiklerini kaydetti.

Şimeyri, insanların temel tüketim maddelerindeki artıştan tüccarların sorumlu olduğunu düşündüklerini ve kendilerine karşı öfkeli olduklarını belirterek, asıl sorunun riyalin her geçen gün değer kaybetmesi olduğunu dile getirdi.