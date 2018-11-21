FİNANS

Yemenli yatırımcıların gözdesi "Türkiye"

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 11:38 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç karışıklıktan zarar gören Yemenli iş insanları, güçlü ekonomisi ve uygun ortamı nedeniyle yatırım yapmak için Türkiye'ye yöneldi - Yemenli iş insanı Süleyman el-Amdi: - "2019 yılının sonuna kadar Türkiye'ye 150 milyon liralık yatırım yapma hedefimiz var. Bu hedefimize hızla ilerliyoruz" - Yemen merkezli holdingin yöneticisi Ahmet Bazara: - "Yaptığımız ilk incelemede teşviklerin gerçekten yatırımcılar için cazip olduğunu gördük. Türkiye'de 3 sektörle ilgileniyoruz. Yenilenebilir enerji, gıda ve inşaat alanında görüşmelerimiz devam ediyor"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Yemen'den bir grup iş insanı, Türkiye'de yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Körfez Ülkeleri Temsilciğinin programına katılmak üzere Konya'ya gelen 50'ye yakın Yemenli iş insanı, kentteki yatırım olanaklarını inceledi. Ülkelerindeki karışıklıktan zarar gören yatırımcılar, Konya başta olmak üzere çeşitli illerdeki yatırım fırsatlarını değerlendiriyor.

İstanbul ve Bursa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Yemenli iş adamı Süleyman el-Amdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancıların Türkiye'de ayrımcılığa maruz kalmadan yatırım yapabildiklerini söyledi.

İstanbul'da devam eden 26 milyon liralık bir projeleri olduğunu dile getiren Amdi, şöyle devam etti:

"Bunu bitirmek üzereyiz. 4 ay sonra yeni bir projeye başlayacağız. Bu projede hem ev hem de ofis olarak kullanılacak yerler inşa etmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar 35 milyon liralık yatırım yaptık, bitirdik. Bazı yatırımcılarla görüşmeye devam ediyoruz. Anlaşmak üzereyiz. Şayet anlaşırsak bu proje 65 milyon lira tutarında olacak. 2019 yılının sonuna kadar Türkiye'ye 150 milyon liralık yatırım yapma hedefimiz var. Bu hedefimize hızla ilerliyoruz. Türkiye'deki yatırım ortamını özetlemek gerekirse, burada siz yabancı olsanız dahi, yani vatandaşlığınız olmasa bile herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan her şeyi resmi olarak kendi üzerinize yapabiliyorsunuz. Bu da son derece güvenli bir durum. Bunu gören yatırımcı buraya geliyor."

"Türkiye'de yatırım ortamı bizi cezbetti." ifadesini kullanan Amdi, "Birçok yatırımcının yaşamak için bile güvenli bulmadığı ülkelere göre Türkiye'de fırsat bol, yatırım ortamı çok rahat ve güvenli. Tüm dünyadaki yatırımcılara şunu söylemek istiyorum, gelin yatırımlarınızı Türkiye'ye yapın, buradaki imkanları kovalayın." diye konuştu.

- "3 sektörle ilgileniyoruz"

Yemen merkezli Bazara Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Bazara da Orta Doğu ve Afrika'da eğitim, sağlık, gıda, inşaat ve otomotiv alanlarında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'de yatırım imkanlarını incelediklerini ve teşviklerin gerçekten yatırımcılar için cazip olduğunu gördüklerini belirten Bazara, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 3 sektörle ilgileniyoruz. Yenilenebilir enerji, gıda ve inşaat alanında görüşmelerimiz devam ediyor. Buraya yatırım yapmayı düşünüyoruz. Gıda alanında Türkiye ile zaten bir süredir ithalat ve ihracatımız mevcut. İhracatı artırma anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye yenilenebilir enerji anlamında birçok ülkeden daha iyi. Bu alanda da yatırımlarımız olacak. İnşallah 2-3 ay içinde yatırımlarımızı belirlediğimiz alanlarda yapacağız."

Yemenli heyette bulunan gazeteci Feysel Huzeyfi de Türkiye'nin, bulunduğu coğrafya itibarıyla çok kritik bir konuma sahip olduğuna dikkati çekti.

Ülkedeki siyasi istikrarın, yatırım yapmak isteyenler için önemli bir unsur olduğunu dile getiren Huzeyfi, "İki kardeş halk arasında çok eskiye dayanan tarihi bağlar bulunmakta ve dostlukları devam etmekte. Yemenli iş adamlarının burada yapacakları yatırımlar, bu bağı daha da güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İş adamı Konya yatırım Yemen

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