ENGİN ÖZEKİNCİ - Yemen'den bir grup iş insanı, Türkiye'de yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Körfez Ülkeleri Temsilciğinin programına katılmak üzere Konya'ya gelen 50'ye yakın Yemenli iş insanı, kentteki yatırım olanaklarını inceledi. Ülkelerindeki karışıklıktan zarar gören yatırımcılar, Konya başta olmak üzere çeşitli illerdeki yatırım fırsatlarını değerlendiriyor.

İstanbul ve Bursa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Yemenli iş adamı Süleyman el-Amdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancıların Türkiye'de ayrımcılığa maruz kalmadan yatırım yapabildiklerini söyledi.

İstanbul'da devam eden 26 milyon liralık bir projeleri olduğunu dile getiren Amdi, şöyle devam etti:

"Bunu bitirmek üzereyiz. 4 ay sonra yeni bir projeye başlayacağız. Bu projede hem ev hem de ofis olarak kullanılacak yerler inşa etmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar 35 milyon liralık yatırım yaptık, bitirdik. Bazı yatırımcılarla görüşmeye devam ediyoruz. Anlaşmak üzereyiz. Şayet anlaşırsak bu proje 65 milyon lira tutarında olacak. 2019 yılının sonuna kadar Türkiye'ye 150 milyon liralık yatırım yapma hedefimiz var. Bu hedefimize hızla ilerliyoruz. Türkiye'deki yatırım ortamını özetlemek gerekirse, burada siz yabancı olsanız dahi, yani vatandaşlığınız olmasa bile herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan her şeyi resmi olarak kendi üzerinize yapabiliyorsunuz. Bu da son derece güvenli bir durum. Bunu gören yatırımcı buraya geliyor."