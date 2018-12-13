Yenal Gökyıldırım'a, MediaMarkt'ta yeni görev ve sorumluluklar

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt'ın global organizasyonunda Grup İcra Kurulu Üyesi ve 3 ülkeden sorumlu Doğu Bölgesi Operasyon Başkanı oldu.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt’ın Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökyıldırım, şirketin Doğu Bölgesi Operasyon Başkanı oldu ve global Grup İcra Kurulu Üyeliği'ne atandı.

MediaMarkt Türkiye’yi son 3 yıldır kesintisiz olarak büyüterek şirketi, grubun en hızlı büyüyen ülkesi konumuna getiren Gökyıldırım, Türkiye’nin yanı sıra MediaMarkt Yunanistan’ın da İcra Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Ayrıca, Doğu Bölgesi Operasyon Başkanlığı görevi doğrultusunda İsveç de Gökyıldırım’a bağlandı.

Gökyıldırım'ın yeni görev ve sorumlulukları, MediaMarktSaturn Grup'un tüm operasyonel kararlarının alındığı ve merkezi stratejinin farklı ülkelerde etkin bir şekilde uygulanmasından sorumlu olan Grup İcra Kurulu’na yapılan yeni atamalar kapsamında duyuruldu.

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım’ın, şirketin global yönetimine atanması ve sorumluluk alanı genişletilerek Yunanistan ve İsveç operasyonlarının da başına getirilmesi, Türkiye’nin global MediaMarkt organizasyonundaki pozisyonunun da bir üst kulvara yükselmesi anlamına geliyor.