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Yenal Gökyıldırım'a, MediaMarkt'ta yeni görev ve sorumluluklar

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 12:17 | Son Güncelleme

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökyıldırım, MediaMarkt'ın global organizasyonunda Grup İcra Kurulu Üyesi ve 3 ülkeden sorumlu Doğu Bölgesi Operasyon Başkanı oldu - Yenal Gökyıldırım, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve İsveç'ten de sorumlu olacak

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt'ın global organizasyonunda Grup İcra Kurulu Üyesi ve 3 ülkeden sorumlu Doğu Bölgesi Operasyon Başkanı oldu.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt’ın Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökyıldırım, şirketin Doğu Bölgesi Operasyon Başkanı oldu ve global Grup İcra Kurulu Üyeliği'ne atandı.

MediaMarkt Türkiye’yi son 3 yıldır kesintisiz olarak büyüterek şirketi, grubun en hızlı büyüyen ülkesi konumuna getiren Gökyıldırım, Türkiye’nin yanı sıra MediaMarkt Yunanistan’ın da İcra Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Ayrıca, Doğu Bölgesi Operasyon Başkanlığı görevi doğrultusunda İsveç de Gökyıldırım’a bağlandı.

Gökyıldırım'ın yeni görev ve sorumlulukları, MediaMarktSaturn Grup'un tüm operasyonel kararlarının alındığı ve merkezi stratejinin farklı ülkelerde etkin bir şekilde uygulanmasından sorumlu olan Grup İcra Kurulu’na yapılan yeni atamalar kapsamında duyuruldu.

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım’ın, şirketin global yönetimine atanması ve sorumluluk alanı genişletilerek Yunanistan ve İsveç operasyonlarının da başına getirilmesi, Türkiye’nin global MediaMarkt organizasyonundaki pozisyonunun da bir üst kulvara yükselmesi anlamına geliyor.

Gökyıldırım'ı Türkiye’nin yanı sıra, Yunanistan ve İsveç’ten de sorumlu Avrupa çapında İcra Kurulu Üyeliği’ne getiren en önemli faktörün, "Türkiye’nin son 3 yıldır üst üste grubun en hızlı büyüyen ülkesi konumuna yükselmesi" ve "şirketin her yıl pazarın 2 katı büyümesi" olduğu belirtiliyor.

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- Türkiye, grubun en hızlı büyüyen ve dönüşen ülkesi

Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt’taki görevine başladıktan hemen sonra ekibiyle birlikte finansallarda önemli iyileştirmeleri gerçekleştiren bir dönüşüm programını hayata geçirdi. Gökyıldırım’ın 2015’ten bugüne kadarki liderlik sürecinde ortaya koyduğu finansal başarıları kadar, Türkiye operasyonunun müşteri odaklılık ve dijital dönüşümde katettiği yol da dikkati çekti.

Yeni nesil perakendecilik ve mağaza yapılanmaları, online satış yatırımları, merkezi fiyatlandırma, yapay zekaya bağlı lojistik ve tedarik sistemlerinin kurulması ve şirketin kültüründe müşteri odaklı dönüşümün sağlanması gibi projeler Yenal Gökyıldırım’ın liderliğinde gerçekleşti.

Türkiye'nin en çok tercih edilen çok kanallı elektronik perakendecisi olma vizyonunun kurucusu olan ve bu vizyonun etkin bir şekilde hayata geçirilmesinde başarılı liderlik sergileyen Gökyıldırım, aynı zamanda MediaMarkt Türkiye’yi sektöründe lider konuma taşıdı.

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