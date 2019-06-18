MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan Şanlıurfa'da geliştirilen yeni arpa çeşidi "Ayhan", zorlu koşullara uyumu ve yüksek verimiyle ön plana çıkıyor.

Tarım kenti Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendisleri tarafından yerli tohumların ıslahı konusunda çalışmalar yürütülüyor.

"Gap Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları" kapsamında 2010 yılından bu yana, maltlık yerli tohum geliştirmeye çalışan GAPTAEM mühendisleri, 9 yıllık çaba sonunda bölgenin en zorlu koşullarına uyumlu, diğer çeşitlere göre hastalıklara daha dayanıklı ve verimli yeni bir arpa çeşidi geliştirdi. "Ayhan" ismi verilen yeni çeşit, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından tescillendi.

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin iklim şartlarına uyum sağlayan, hastalıklara dayanıklı, verimli, kaliteli yerli tohumlar geliştirme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Çalışmalar kapsamında yeni bir yerli arpa çeşidi geliştirdiklerini belirten Çetiner, "Maltlık bir arpa olan 'Ayhan', verim garantisi ve kalitesiyle birçok tohumu geride bırakacak yeni bir çeşit olarak ön plana çıkıyor. Umuyoruz ki bu arpa çeşidimiz de bölgemizin üretim deseni içerisinde yerini alacak, yerli ve milli tohum olarak sonraki nesillere miras olarak kalacaktır." diye konuştu.