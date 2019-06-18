FİNANS

Yeni arpa çeşidi "Ayhan"dan yüksek verim garantisi

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 11:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da yerli tohumların ıslahı için çalışma yürüten GAPTAEM tarafından geliştirilen yeni arpa çeşidi "Ayhan"dan yüksek verim alındı - GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner: - "Maltlık bir arpa olan Ayhan, verim garantisi ve kalitesiyle birçok tohumu geride bırakacak yeni bir çeşit olarak ön plana çıkıyor"

MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan Şanlıurfa'da geliştirilen yeni arpa çeşidi "Ayhan", zorlu koşullara uyumu ve yüksek verimiyle ön plana çıkıyor.

Tarım kenti Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendisleri tarafından yerli tohumların ıslahı konusunda çalışmalar yürütülüyor.

"Gap Bölgesi Arpa Islah Araştırmaları" kapsamında 2010 yılından bu yana, maltlık yerli tohum geliştirmeye çalışan GAPTAEM mühendisleri, 9 yıllık çaba sonunda bölgenin en zorlu koşullarına uyumlu, diğer çeşitlere göre hastalıklara daha dayanıklı ve verimli yeni bir arpa çeşidi geliştirdi. "Ayhan" ismi verilen yeni çeşit, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından tescillendi.

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin iklim şartlarına uyum sağlayan, hastalıklara dayanıklı, verimli, kaliteli yerli tohumlar geliştirme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Çalışmalar kapsamında yeni bir yerli arpa çeşidi geliştirdiklerini belirten Çetiner, "Maltlık bir arpa olan 'Ayhan', verim garantisi ve kalitesiyle birçok tohumu geride bırakacak yeni bir çeşit olarak ön plana çıkıyor. Umuyoruz ki bu arpa çeşidimiz de bölgemizin üretim deseni içerisinde yerini alacak, yerli ve milli tohum olarak sonraki nesillere miras olarak kalacaktır." diye konuştu.

Çetiner, geliştirdikleri çeşitler sayesinde Türkiye'de yabancı menşeli tohumların yerini yerli ve milli tohumlara bıraktığını belirterek, yeni tohum çeşitlerinin verimleriyle ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

- "Verimiyle diğer çeşitleri geride bıraktı"

Arpa çeşidini geliştiren yüksek ziraat mühendisi Ali İlkhan da Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çiftçilerin tohum bulmakta zaman zaman zorlandığını söyledi.

Yerli ve kaliteli tohum açığını kapatmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten İlkhan, "Yaklaşık 10 yıldan bu yana devam eden ıslah çalışmaları sonucunda ilk arpa çeşidimizi tescil ettik. 'Ayhan' ismiyle tescilini yaptığımız bu arpa, hem malt sanayisi için istenilen değerlere hem de hayvan yemi için değerlendirilebilecek kalite değerlerine sahip bir çeşit. Sulu ve kuru tarımda verimiyle mevcut bütün arpa çeşitlerini geride bıraktı." diye konuştu.

- "İthalatın önüne geçilecek"

Türkiye'deki maltlık üretimin toplam arpa üretiminin yüzde 6-7'sini oluşturduğunu ifade eden İlkhan, şunları kaydetti:

"Son yıllarda maltlık arpanın üretimi iç piyasanın ihtiyacını karşılayamıyor ve bir kısmı ithal ediliyor. Bu nedenle maltlık arpa üretimine uygun, yeni kaliteli arpa çeşitlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması zorunluluğu doğmuştur. Geliştirdiğimiz yerli ve milli maltlık arpa çeşidi 'Ayhan', yüksek maltlık kalitesi, kuru tarımda 500, sulu tarımda 900 kilograma kadar ulaşan verimiyle mevcut yerli ve yabancı çeşitlerden yüzde 15-20 daha yüksek verime sahip. 'Ayhan', ülkemizin maltlık arpa eksikliğini büyük ölçüde kapatıp bu üründe ithalatın önüne geçecektir. Ayrıca pazarda yemlik arpaya göre daha yüksek fiyat bulan maltlık arpa, üreticilerin gelirine de önemli katkı sağlayacaktır."

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"Ayhan" Arpa GAPTAEM maltlık arpa Şanlıurfa tarım Tohum ıslahı

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