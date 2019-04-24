Yeni başkanlardan İZTO'ya iş birliği sözü

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Ticaret Odası (İZTO) meclis toplantısı 31 Mart seçimlerinin ardından belediye başkanlığı görevine getirilen eski meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bornova ve Urla'da belediye başkanı seçilen eski meclis üyelerinden Mustafa İduğ ve İbrahim Burak Oğuz, görev süreleri boyunca kurumlar arasındaki iş birliğini artıracaklarının sözünü verdi.

İZTO Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısına geçmiş dönem meclis üyesi olan, Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ ile geçmiş dönem komite üyesi Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz katıldı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, meclis toplantısında yaptığı konuşmaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak başladı. Toplumsal kucaklaşmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu belirten Özgener, Türkiye'yi anlatan en iyi kelimelerden birinin dinamizm olduğunu dile getirdi. Gençliğin, kadınların, iş insanlarının, üretimin ve çalışanların dinamizminin gündemi fırsatlara ve kazanca çevirdiğini söyleyen Özgener, "Geçtiğimiz ayın başında normalden daha uzayan bir seçim süreci yaşadık. İzmir de seçimini yaptı. Yeni Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile İzmir Ticaret Odası olarak birlikte çalışmaktan, projeler ve eserler ortaya koymak için mutluluk duyacağız. Seçimle ilgili itirazlar ve tartışmalar sürüyor olsa da gelecek 4,5 yıl halkımızın görev verdiği insanlar çalışmalarını sürdürecek. Son yıllarda çok sık yaşadığımız seçimlerin ardından bu geniş süreyi gündeme alamadığımız bazı sorunlara odaklanarak geçirmenin doğru olacağı görüşündeyiz. Özellikle ekonomide adımları atılan yapısal reformların hızlı bir şekilde uygulamaya geçmesi ve olumlu sonuçlarını vermesi en büyük beklentimiz" dedi. 10 Nisan'da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Paketi'nin iş insanları için önemli olduğunu belirten Mahmut Özgener, eğitim, tarım ve özellikle turizm konularında yakın gelecekte ciddi atılımlar yapılacak olmasının memnuniyetini yaşadıklarını kaydetti.

İDUĞ: BURASI BENİM YUVAM

Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ, İZTO meclisinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek görev süresi boyunca kurumlar arasındaki iş birliğine önem vereceğini dile getirdi. İduğ şöyle konuştu:

"Bana çok büyük enerji verdiniz. İzmir'de barış var. Mahmut Başkanın seçildiği günden itibaren kurumlar arasında iş birliği başladı. Birlikte iş yapma ustalığı bu dönemde başladı. Kurumların aynı dili konuşması büyük bir sinerji. İzmir Ekonomi Üniversitesi önümüzdeki 5 yıl içinde diploma fabrikası değil de istihdam fabrikası olacak. Burası benim yuvam. Bizim beslenme alanımız İZTO'dur. Burası önemli bir parlamentodur. Gerek Ekonomi Üniversitesi gerek buradan hiçbir zaman ayrılmayacağım."

URLA'DA ULAŞIM VE OTOPARK

İZTO'da komite ve meclis üyeliği görevlerinde bulunan Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz da Urla'nın son yıllarda parlayan yıldız haline geldiğini söyledi. İlçenin gelecekte daha da önemli bir yere sahip olacağını belirten Oğuz, "Kalkınmanın yerelde başlayacağına inanıyorum. Ekonominin gelişmesi için iş birliklerinin önünü açmalıyız. Urla'nın kalkınması ve geleceğe taşınması için çalışacağız. Hepinizi 26- 27 ve 28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Enginar Festivali'ne davet ediyorum" dedi. Bir meclis üyesinin Urla'da trafiği rahatlatmak için yapacağı çalışmaları sorması üzerine konuşmasına devam eden Oğuz, ilçeye talebin artmasıyla nüfus yoğunluğunun da arttığını belirterek "Urla'da eksikler var. Otopark ve ulaşımla ilgili eksikleri biliyorum. İskele pazar yerinde yoğunlaşma var. İtirazlar yüzünden 12 günlük bir gecikmeyle göreve başladım. Festivalin ardından pazartesi konuyla ilgili çalışmalara başlayacağım. Alternatif yol çalışmaları ve otopark projelerini hızlıca hayata geçireceğiz" diye konuştu. Oğuz son olarak Urla İskelesi'nde uygulanabilecek marina projesi ile ilgili şunları söyledi:

"Balıkçı barınağını genişletemiyoruz. Çünkü doğal SİT alanı. Bununla birlikte Çeşmealtı'nda 'yap-işlet-devret' modeliyle hayata geçirilebilecek bir alan var. Gerekirse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iletişime geçerek konuyla ilgili detaylı bir inceleme yapacağız."