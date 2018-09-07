İSTANBUL (AA) - Boyner, sadece aktif spor ürünlerinin yer aldığı Boyner Sports mağazasını Adıyaman'da açtı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en yaygın ve en bilinen perakende markalarından biri olan Boyner, mağaza sayısını artırmaya devam ediyor.

Birçok kategoride olduğu gibi spor kategorisinde de kadın, erkek ve çocuklar için dünyaca ünlü markaların performans ve konfor sunan ürün seçeneklerini avantajlı fiyatlarla bir araya getiren Boyner, sadece aktif spor ürünlerinin yer aldığı Boyner Sports mağazasını Adıyaman Park AVM'de açtı.

Yeni Boyner Sports mağazası Adıyaman Park AVM’nin birinci katında 925 metrekarelik alanda müşterilerine hizmet vermeye başladı. Adıyamanlılar, Boyner farkıyla avantajlı alışveriş yapmanın keyfini yaşayacak.

Boyner Sports mağazasında, spor yapanların ve spor giyinenlerin sıklıkla tercih ettiği spor ayakkabılar, eşofmanlar, taytlar ve sportif üstler farklı markalardan zengin bir seçki ile sunuluyor. A Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra yerli ve yabancı ünlü futbol kulüplerinin formaları, ayrıca futbol ayakkabıları ve basketbol ayakkabıları sporseverleri bekliyor.

Boyner Sports Adıyaman'da, Nike, Adidas, Puma, Hummel, New Balance, Kinetix, Lotto, Cazador, U.S. Polo Assn., Mavi, Levi’s, Jack & Jones, Mustang, Lee Cooper ve Loft gibi markalar satışa sunuluyor.

Adıyaman’da açılan Boyner Sports, Boyner’in sadece aktif spor alanında hizmet veren 10. mağazası oldu. Boyner, yeni mağaza hamlesiyle Türkiye genelinde 38 ilde 119 mağaza sayısına ulaştı.

